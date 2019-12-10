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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 січ, 2025 18:54
Джек написав:
Вітаю всих. Дзвонив сьогодні персональний банкір Приват банку. Викликає до себе для пояснення походження коштів. Рахунки не заблоковані. Хто проходив цю процедуру? Яка вірогідність блокування ? Як пояснила банкір рішення про блокування або не блокування буде прийнято після моїх пояснень
а шо було, Вовина тисяча?
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:59
форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?
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Додано: Нед 09 лют, 2025 19:01
Мене завжди в таких випадках дивувало, а якого хєра вони в касі відмовляються видавати?Якесь самоуправство.А далі що буде, тільки на ощад якщо що відправлять будуть.
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