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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 18:54

  Джек написав:Вітаю всих. Дзвонив сьогодні персональний банкір Приват банку. Викликає до себе для пояснення походження коштів. Рахунки не заблоковані. Хто проходив цю процедуру? Яка вірогідність блокування ? Як пояснила банкір рішення про блокування або не блокування буде прийнято після моїх пояснень

а шо було, Вовина тисяча?
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:59

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:01

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Мене завжди в таких випадках дивувало, а якого хєра вони в касі відмовляються видавати?Якесь самоуправство.А далі що буде, тільки на ощад якщо що відправлять будуть.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:15

  24589 написав:форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?

На ЗСУ. Типово вони таке призначення пишуть, що є високий ризик тригернути і приймаючий банк.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:24

  24589 написав:форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?
який банк блоконув?
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