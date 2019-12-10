RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 18:54

  Джек написав:Вітаю всих. Дзвонив сьогодні персональний банкір Приват банку. Викликає до себе для пояснення походження коштів. Рахунки не заблоковані. Хто проходив цю процедуру? Яка вірогідність блокування ? Як пояснила банкір рішення про блокування або не блокування буде прийнято після моїх пояснень

а шо було, Вовина тисяча?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5770
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1826 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:59

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?
24589
 
Повідомлень: 134
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:01

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Мене завжди в таких випадках дивувало, а якого хєра вони в касі відмовляються видавати?Якесь самоуправство.А далі що буде, тільки на ощад якщо що відправлять будуть.
посетитель
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:15

  24589 написав:форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?

На ЗСУ. Типово вони таке призначення пишуть, що є високий ризик тригернути і приймаючий банк.
klug
 
Повідомлень: 8672
З нами з: 18.08.14
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:24

  24589 написав:форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?
який банк блоконув?
asti
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:13

  asti написав:
  24589 написав:форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?
який банк блоконув?

ніякий, на "якщо шо" цікавлюсь
24589
 
Повідомлень: 134
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 210211212213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 442, 443, 444
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4439 943986
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2025 20:58
Monk23
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 56338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 6323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7465)
11.02.2025 18:22
Асвіо Банк (57)
11.02.2025 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.