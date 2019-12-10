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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 січ, 2025 18:54
Джек написав:
Вітаю всих. Дзвонив сьогодні персональний банкір Приват банку. Викликає до себе для пояснення походження коштів. Рахунки не заблоковані. Хто проходив цю процедуру? Яка вірогідність блокування ? Як пояснила банкір рішення про блокування або не блокування буде прийнято після моїх пояснень
а шо було, Вовина тисяча?
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:59
форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?
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Додано: Нед 09 лют, 2025 19:01
Мене завжди в таких випадках дивувало, а якого хєра вони в касі відмовляються видавати?Якесь самоуправство.А далі що буде, тільки на ощад якщо що відправлять будуть.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 22:15
24589 написав:
форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?
На ЗСУ. Типово вони таке призначення пишуть, що є високий ризик тригернути і приймаючий банк.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 23:24
24589 написав:
форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?
який банк блоконув?
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:13
asti написав: 24589 написав:
форумчани, а куди, в разі чого, переводити гроші при відмові (за умови що в касі не дають)?
який банк блоконув?
ніякий, на "якщо шо" цікавлюсь
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Додано: Нед 23 лют, 2025 20:48
Джек написав:
Дзвонив сьогодні персональний банкір Приват банку. Викликає до себе для пояснення
Цікаво в приватбанку усі "персональні банкіри" такі борзі:
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Додано: Пон 24 лют, 2025 01:56
sergey_sryvkin написав: Джек написав:
Дзвонив сьогодні персональний банкір Приват банку. Викликає до себе для пояснення
Цікаво в приватбанку усі "персональні банкіри" такі борзі:
Сэр предпочитает, чтобы никто не предупреждал и не давал возможность пояснить, а сразу молча блокировали (этим не персмен занимается, если чё) или даже разрыва отношения? Это ж запросто. ДКБО позволяет. Дальше можно продолжать считать себя круче банка и оставить все деньги ему.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 13:41
moveton написав: sergey_sryvkin написав: Джек написав:
Дзвонив сьогодні персональний банкір Приват банку. Викликає до себе для пояснення
Цікаво в приватбанку усі "персональні банкіри" такі борзі:
Сэр предпочитает
У сера створює когнітивний дисонанс фраза "персональний банкір викликає до себе"
moveton написав:
Дальше можно продолжать считать себя круче банка и оставить все деньги ему.
Давно припинив тримати гроші в приватбанку.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 14:16
sergey_sryvkin написав:
У сера створює когнітивний дисонанс фраза "персональний банкір викликає до себе"
Сильно не уверен, что оно так было в оригинале. Сенсовый персмен недавно приглашала приходить, но с вариантом, что если совсем уж не удобно лично, то можно и по телефону порешать. Подозреваю, что и в Привате можно.
sergey_sryvkin написав: moveton написав:
Дальше можно продолжать считать себя круче банка и оставить все деньги ему.
Давно припинив тримати гроші в приватбанку.
Только альтернатив в плане поведения финмона не густо. Он уже везде такой. Или не держать в банках совсем или банк личный, если денег куры не клюют.
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