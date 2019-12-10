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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 лют, 2025 14:40
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Форумчани, підскажіть, будь ласка, як краще зробити в цій ситуації. Райф розірвав відносини, хоча я і намагався пояснити та надав документи. На рахунку лишилось 300 $. Райф каже, що я можу їх вивести, надавши деталі іншого банківського рахунку. І наскільки відомо, вони при цьому пишуть в описі IBAN переказу причину розриву стосунків. Виникає питання, чи можна вказати рахунок іншої особи в цьому ж банкові - Райф? Я думаю вивести кошти на рахунок дружини, вона має рахунок в Райф
Додано: Пон 24 лют, 2025 15:04
ІНН відправника і отримувача повинні бути одинакові. Відкрийте онлайн в якому-небудь банку рахунок, після транзиту закрийте. Докумени, що не підійшли недоРайфу можуть підійти іншому банку, дивлячись що ви там пропонуєте в якості джерела доходу.
Додано: Пон 24 лют, 2025 15:16
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
І попросить НЕ згадувати в Призначенні про розрив відносин, особливо про п.15 ПВК/ФТ у зв'язку з "...неоднозначність вирішення ситуації з тумлаченням наданих доказів походження особистих коштів та економічної суті спірних операцій"
І краще попросити дати змогу поміняти інвалюту на грн, а потім вже виконувати грн-переказ така на ваш (ІПН) рахунок.
Додано: Пон 24 лют, 2025 15:31
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Занести у відділення заяву на добровільне закриття рахунку за згодою сторін, де зазначити відсутність підстав застосування ст. 15 ПВК/ФТ в зв'язку з недоведеністю або якщо щось доведено пропонувати звернутися до правоохоронних органів, як того вимагає Закон. На другій заяві поставити відмітку про отримання такої заяви. ТОді у призначення платежу повинні написати "в зв'язку з закриттям рахунку за згодою сторін", але то неточно, вони люблять посилання на ст. 15.
Додано: Пон 24 лют, 2025 15:43
Вимагайте щоб видали готівкою, як це передбачено їхніми ж Правилами.
У разі настання підстав, передбачених підпунктами 9.1.2, 9.1.3 , 9.1.5, 9.1.6 пункту 9.1 Статті 9 Розділу 1 Правил, або у разі закриття Рахунків за ініціативою Банку з підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, здійснення завершальних операцій під час припинення ділових відносин з Клієнтом та повернення коштів Клієнту здійснюється на його першу вимогу з урахуванням обмежень, передбачених законодавством України, в наступному порядку:
- якщо сукупний залишок коштів, що знаходиться на рахунках в Банку, не перевищує 30 000 грн. (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату повернення залишку), такий залишок може бути виплачений Клієнту готівкою через касу Банку;
Додано: Пон 24 лют, 2025 16:34
Що було причиною? Яку суму ви внесли: разово, за міс, квартал, яка загальна?
Ваша відповідь дуже важлива і для відповіді на Ваше питання.
Дзвонила... А Ви дозволяли Вам дзвонити? Я в усіх заявах до банків вимагаю комунікувати лише по ел. пошті, без надсилання паперових носіїв і без телефонних комунікацій, що є законним правом і вимогою громадянина, але безцеремонність ПБ безмежна, все одно дзвонять, бо планктону так легше і зручніше, й слідів майже не лишається, і документів нема.
Додано: Пон 24 лют, 2025 16:45
В цій ситуації важливо врахувати кілька моментів:
1. Чи можна вивести кошти на рахунок дружини в Райффайзен Банку?
– Банк зазвичай вимагає, щоб виведення коштів здійснювалося на рахунок, який належить саме вам. Тому, швидше за все, вони попросять IBAN рахунку, відкритого саме на ваше ім’я.
– Деякі банки допускають переказ на рахунок третьої особи, але для цього можуть вимагати додаткові документи, наприклад, підтвердження родинних зв’язків або вашу заяву на такий переказ.
2. Що може бути в описі платежу?
– Якщо банк розірвав з вами відносини, у призначенні платежу вони можуть вказати причину закриття рахунку (наприклад, "розірвання ділових відносин"), що може викликати питання у банку-одержувача.
– Якщо рахунок знаходиться у тому ж банку (на ім’я вашої дружини), то її рахунок теоретично може бути під додатковою перевіркою.
3. Що робити в цій ситуації?
- Найнадійніший варіант – вивести кошти на власний рахунок в іншому банку, щоб уникнути можливих труднощів.
- Якщо хочете спробувати вивести на рахунок дружини, краще уточнити це безпосередньо в Райффайзен Банку – можливо, вони погодяться на такий переказ.
У будь-якому випадку, рекомендую діяти швидко, адже після розірвання відносин рахунок може бути остаточно закритий через певний період.
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