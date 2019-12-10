RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 211212213214
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:40

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Форумчани, підскажіть, будь ласка, як краще зробити в цій ситуації. Райф розірвав відносини, хоча я і намагався пояснити та надав документи. На рахунку лишилось 300 $. Райф каже, що я можу їх вивести, надавши деталі іншого банківського рахунку. І наскільки відомо, вони при цьому пишуть в описі IBAN переказу причину розриву стосунків. Виникає питання, чи можна вказати рахунок іншої особи в цьому ж банкові - Райф? Я думаю вивести кошти на рахунок дружини, вона має рахунок в Райф
maximus4999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 17.04.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:04

  maximus4999 написав:Форумчани, підскажіть, будь ласка, як краще зробити в цій ситуації. Райф розірвав відносини, хоча я і намагався пояснити та надав документи. На рахунку лишилось 300 $. Райф каже, що я можу їх вивести, надавши деталі іншого банківського рахунку. І наскільки відомо, вони при цьому пишуть в описі IBAN переказу причину розриву стосунків. Виникає питання, чи можна вказати рахунок іншої особи в цьому ж банкові - Райф? Я думаю вивести кошти на рахунок дружини, вона має рахунок в Райф

ІНН відправника і отримувача повинні бути одинакові. Відкрийте онлайн в якому-небудь банку рахунок, після транзиту закрийте. Докумени, що не підійшли недоРайфу можуть підійти іншому банку, дивлячись що ви там пропонуєте в якості джерела доходу.
edgar_po
 
Повідомлень: 498
З нами з: 09.04.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  maximus4999 написав:І наскільки відомо, вони при цьому пишуть в описі IBAN переказу причину розриву стосунків.
І попросить НЕ згадувати в Призначенні про розрив відносин, особливо про п.15 ПВК/ФТ у зв'язку з "...неоднозначність вирішення ситуації з тумлаченням наданих доказів походження особистих коштів та економічної суті спірних операцій" :idea:
І краще попросити дати змогу поміняти інвалюту на грн, а потім вже виконувати грн-переказ така на ваш (ІПН) рахунок.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6137
З нами з: 05.05.21
Подякував: 473 раз.
Подякували: 1194 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:31

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Amethyst написав:НЕ згадувати в Призначенні про розрив відносин, особливо про п.15 ПВК/ФТ у зв'язку з "...неоднозначність вирішення ситуації з тумлаченням наданих доказів походження особистих коштів та економічної суті спірних операцій"

Занести у відділення заяву на добровільне закриття рахунку за згодою сторін, де зазначити відсутність підстав застосування ст. 15 ПВК/ФТ в зв'язку з недоведеністю або якщо щось доведено пропонувати звернутися до правоохоронних органів, як того вимагає Закон. На другій заяві поставити відмітку про отримання такої заяви. ТОді у призначення платежу повинні написати "в зв'язку з закриттям рахунку за згодою сторін", але то неточно, вони люблять посилання на ст. 15.
edgar_po
 
Повідомлень: 498
З нами з: 09.04.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:43

  maximus4999 написав:Форумчани, підскажіть, будь ласка, як краще зробити в цій ситуації. Райф розірвав відносини, хоча я і намагався пояснити та надав документи. На рахунку лишилось 300 $. Райф каже, що я можу їх вивести, надавши деталі іншого банківського рахунку. І наскільки відомо, вони при цьому пишуть в описі IBAN переказу причину розриву стосунків. Виникає питання, чи можна вказати рахунок іншої особи в цьому ж банкові - Райф? Я думаю вивести кошти на рахунок дружини, вона має рахунок в Райф


Вимагайте щоб видали готівкою, як це передбачено їхніми ж Правилами.

У разі настання підстав, передбачених підпунктами 9.1.2, 9.1.3 , 9.1.5, 9.1.6 пункту 9.1 Статті 9 Розділу 1 Правил, або у разі закриття Рахунків за ініціативою Банку з підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, здійснення завершальних операцій під час припинення ділових відносин з Клієнтом та повернення коштів Клієнту здійснюється на його першу вимогу з урахуванням обмежень, передбачених законодавством України, в наступному порядку:
- якщо сукупний залишок коштів, що знаходиться на рахунках в Банку, не перевищує 30 000 грн. (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату повернення залишку), такий залишок може бути виплачений Клієнту готівкою через касу Банку;
Navegantes
 
Повідомлень: 134
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 16:34

  Джек написав:Вітаю всих. Дзвонив сьогодні персональний банкір Приват банку. Викликає до себе для пояснення походження коштів. Рахунки не заблоковані. Хто проходив цю процедуру? Яка вірогідність блокування ? Як пояснила банкір рішення про блокування або не блокування буде прийнято після моїх пояснень
Що було причиною? Яку суму ви внесли: разово, за міс, квартал, яка загальна?
Ваша відповідь дуже важлива і для відповіді на Ваше питання.
Дзвонила... А Ви дозволяли Вам дзвонити? Я в усіх заявах до банків вимагаю комунікувати лише по ел. пошті, без надсилання паперових носіїв і без телефонних комунікацій, що є законним правом і вимогою громадянина, але безцеремонність ПБ безмежна, все одно дзвонять, бо планктону так легше і зручніше, й слідів майже не лишається, і документів нема.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 27.04.10
Подякував: 132 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 16:45

В цій ситуації важливо врахувати кілька моментів:

1. Чи можна вивести кошти на рахунок дружини в Райффайзен Банку?
– Банк зазвичай вимагає, щоб виведення коштів здійснювалося на рахунок, який належить саме вам. Тому, швидше за все, вони попросять IBAN рахунку, відкритого саме на ваше ім’я.
– Деякі банки допускають переказ на рахунок третьої особи, але для цього можуть вимагати додаткові документи, наприклад, підтвердження родинних зв’язків або вашу заяву на такий переказ.

2. Що може бути в описі платежу?
– Якщо банк розірвав з вами відносини, у призначенні платежу вони можуть вказати причину закриття рахунку (наприклад, "розірвання ділових відносин"), що може викликати питання у банку-одержувача.
– Якщо рахунок знаходиться у тому ж банку (на ім’я вашої дружини), то її рахунок теоретично може бути під додатковою перевіркою.

3. Що робити в цій ситуації?
- Найнадійніший варіант – вивести кошти на власний рахунок в іншому банку, щоб уникнути можливих труднощів.
- Якщо хочете спробувати вивести на рахунок дружини, краще уточнити це безпосередньо в Райффайзен Банку – можливо, вони погодяться на такий переказ.

У будь-якому випадку, рекомендую діяти швидко, адже після розірвання відносин рахунок може бути остаточно закритий через певний період.
karinabilanowa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.02.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 211212213214
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 443, 444, 445
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4442 947139
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 21:19
Visky
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 56543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 6408
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7627)
24.02.2025 17:43
Ощадбанк (970)
24.02.2025 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.