Додано: Пон 24 лют, 2025 16:45

В цій ситуації важливо врахувати кілька моментів:



1. Чи можна вивести кошти на рахунок дружини в Райффайзен Банку?

– Банк зазвичай вимагає, щоб виведення коштів здійснювалося на рахунок, який належить саме вам. Тому, швидше за все, вони попросять IBAN рахунку, відкритого саме на ваше ім’я.

– Деякі банки допускають переказ на рахунок третьої особи, але для цього можуть вимагати додаткові документи, наприклад, підтвердження родинних зв’язків або вашу заяву на такий переказ.



2. Що може бути в описі платежу?

– Якщо банк розірвав з вами відносини, у призначенні платежу вони можуть вказати причину закриття рахунку (наприклад, "розірвання ділових відносин"), що може викликати питання у банку-одержувача.

– Якщо рахунок знаходиться у тому ж банку (на ім’я вашої дружини), то її рахунок теоретично може бути під додатковою перевіркою.



3. Що робити в цій ситуації?

- Найнадійніший варіант – вивести кошти на власний рахунок в іншому банку, щоб уникнути можливих труднощів.

- Якщо хочете спробувати вивести на рахунок дружини, краще уточнити це безпосередньо в Райффайзен Банку – можливо, вони погодяться на такий переказ.



У будь-якому випадку, рекомендую діяти швидко, адже після розірвання відносин рахунок може бути остаточно закритий через певний період.