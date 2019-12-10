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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 15:17

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  asti написав:...або усе ж таки принести якісь підтверджуючі документи

цікаво подивитися, що входить в перелік "якихось підтверджуючих документів". А то я сканував та відправляв кучу "якихось документів", у тому числі виписки з трьоох банків при чому це відбувалося не один день. Але упорота "тьотя з фінмону Райфу" навіть не читала ті листи. Та й на мене якось 9 місяців забагато для перевірки.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:40

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Люди добрі підкажіть, заблокув фінмон у дівчини рахунок, гроші не перевести нікуди тисяч 5 там
Ощадбанк
в банк ходили писали заяви на розблокування не помогло, при цьому банк каже що у них в системі ми не червоні і розводять руками - чекайте відповіді і все від фінмону по вашій справі

стипендія продовжує приходити на карту

хотіли закрити рахунок і розірвати договір з банком щоб зняти гроші, а вони кажуть це вам не допоможе, гроші всеодно не розблокуються і зняти ви їх в касі не зможете
брешуть???

що їм сказати, є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?
quadro_tony_da
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