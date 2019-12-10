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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 бер, 2025 15:17
asti написав:
...або усе ж таки принести якісь підтверджуючі документи
цікаво подивитися, що входить в перелік "якихось підтверджуючих документів". А то я сканував та відправляв кучу "якихось документів", у тому числі виписки з трьоох банків при чому це відбувалося не один день. Але упорота "тьотя з фінмону Райфу" навіть не читала ті листи. Та й на мене якось 9 місяців забагато для перевірки.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 14:40
Люди добрі підкажіть, заблокув фінмон у дівчини рахунок, гроші не перевести нікуди тисяч 5 там
Ощадбанк
в банк ходили писали заяви на розблокування не помогло, при цьому банк каже що у них в системі ми не червоні і розводять руками - чекайте відповіді і все від фінмону по вашій справі
стипендія продовжує приходити на карту
хотіли закрити рахунок і розірвати договір з банком щоб зняти гроші, а вони кажуть це вам не допоможе, гроші всеодно не розблокуються і зняти ви їх в касі не зможете
брешуть???
що їм сказати, є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 13 бер, 2025 01:11
sergey_sryvkin написав:
В мене, власне, проблем з фінмоном нема і не очікується.
[праблЄм]"...нічаяна нагрянєт,
кагда їйо савсєм ні ждьош"
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Додано: Чет 13 бер, 2025 01:20
quadro_tony_da написав:
є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?
А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?
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moveton
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Додано: Чет 13 бер, 2025 01:27
moveton написав:
А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?
райф коли зі мною розірвав договір по статті про тероризм, повернув все що було на рахунках
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 13 бер, 2025 01:35
quadro_tony_da написав:
райф коли зі мною розірвав договір по статті про тероризм, повернув все що було на рахунках
Прям сразу? С формулировкой, что доказал, что террорист? Почему-то я не верю. По причине этой статьи могут вернуть деньги только в случае, если разбирательство уже закончилось и банк не доказал, что террорист, но и клиент не доказал благонадёжность. Тогда банк с ним закрывает отношения, как с типом не однозначно преступным, но каким-то подозрительным. Поскольку всё таки не преступным, то деньги возвращает. Ощад точно так же вернёт после разбирательства, если ничего явно криминального не найдёт. Когда-нибудь. Вон тут недавно выше что-то писали, что Райф разблокировал счета через 9 месяцев. А Ощад сколько уже держит? Хотя бы год прошёл, чтобы начинать беспокоиться?
Кстати, Райф при разрыве по такой статье вернул именно налом, а не переводом с упоминанием ст. 115? Круто. Здесь утверждали, что такого практически не бывает.
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moveton
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Додано: Чет 13 бер, 2025 02:00
moveton все налом, моментально
повідомлення про розрив по статті, ніяких документів не вимагали ібо підтвердження доходів = поїхав в банк написав заяву на зняття коштів = через 2 дні подзвонили сказали приїзжайте забирайте
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