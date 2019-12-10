Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
asti написав:...або усе ж таки принести якісь підтверджуючі документи
цікаво подивитися, що входить в перелік "якихось підтверджуючих документів". А то я сканував та відправляв кучу "якихось документів", у тому числі виписки з трьоох банків при чому це відбувалося не один день. Але упорота "тьотя з фінмону Райфу" навіть не читала ті листи. Та й на мене якось 9 місяців забагато для перевірки.
Люди добрі підкажіть, заблокув фінмон у дівчини рахунок, гроші не перевести нікуди тисяч 5 там Ощадбанк в банк ходили писали заяви на розблокування не помогло, при цьому банк каже що у них в системі ми не червоні і розводять руками - чекайте відповіді і все від фінмону по вашій справі
стипендія продовжує приходити на карту
хотіли закрити рахунок і розірвати договір з банком щоб зняти гроші, а вони кажуть це вам не допоможе, гроші всеодно не розблокуються і зняти ви їх в касі не зможете брешуть???
що їм сказати, є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?
quadro_tony_da написав:є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?
А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?
moveton написав:А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?
райф коли зі мною розірвав договір по статті про тероризм, повернув все що було на рахунках
quadro_tony_da написав:райф коли зі мною розірвав договір по статті про тероризм, повернув все що було на рахунках
Прям сразу? С формулировкой, что доказал, что террорист? Почему-то я не верю. По причине этой статьи могут вернуть деньги только в случае, если разбирательство уже закончилось и банк не доказал, что террорист, но и клиент не доказал благонадёжность. Тогда банк с ним закрывает отношения, как с типом не однозначно преступным, но каким-то подозрительным. Поскольку всё таки не преступным, то деньги возвращает. Ощад точно так же вернёт после разбирательства, если ничего явно криминального не найдёт. Когда-нибудь. Вон тут недавно выше что-то писали, что Райф разблокировал счета через 9 месяцев. А Ощад сколько уже держит? Хотя бы год прошёл, чтобы начинать беспокоиться?
Кстати, Райф при разрыве по такой статье вернул именно налом, а не переводом с упоминанием ст. 115? Круто. Здесь утверждали, что такого практически не бывает.
moveton все налом, моментально повідомлення про розрив по статті, ніяких документів не вимагали ібо підтвердження доходів = поїхав в банк написав заяву на зняття коштів = через 2 дні подзвонили сказали приїзжайте забирайте
quadro_tony_da написав:є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?
А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?
АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти. Нагадаю, що метою моніторінгу є припинення протиправної діяльності, а не крадіжка чужих коштів.
sergey_sryvkin написав:АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти. Нагадаю, що метою моніторінгу є припинення протиправної діяльності, а не крадіжка чужих коштів.
ніяких звинувачень теж не було, попросити у них заяву про причини блокування рахунку? Ощад
sergey_sryvkin написав:АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти. Нагадаю, що метою моніторінгу є припинення протиправної діяльності, а не крадіжка чужих коштів.
ніяких звинувачень теж не було, попросити у них заяву про причини блокування рахунку? Ощад
зі шпигунами та покупцями зброї працює СБУ, на 2й день блокування за вами вже приїхали б з контори.. А ті, хто до цих пір отут пише -- це звичайні постірушники, які підозрюються в відмиванні коштів, на які не можуть предоставити доки, що вони їх таки заробили.. Ото шукайте доки типу ОК-5 і Довідки про доходи і надавайте фінмону. Все це є в https://diia.gov.ua/ і справа 10..15 хв