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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 15:17

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  asti написав:...або усе ж таки принести якісь підтверджуючі документи

цікаво подивитися, що входить в перелік "якихось підтверджуючих документів". А то я сканував та відправляв кучу "якихось документів", у тому числі виписки з трьоох банків при чому це відбувалося не один день. Але упорота "тьотя з фінмону Райфу" навіть не читала ті листи. Та й на мене якось 9 місяців забагато для перевірки.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:40

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Люди добрі підкажіть, заблокув фінмон у дівчини рахунок, гроші не перевести нікуди тисяч 5 там
Ощадбанк
в банк ходили писали заяви на розблокування не помогло, при цьому банк каже що у них в системі ми не червоні і розводять руками - чекайте відповіді і все від фінмону по вашій справі

стипендія продовжує приходити на карту

хотіли закрити рахунок і розірвати договір з банком щоб зняти гроші, а вони кажуть це вам не допоможе, гроші всеодно не розблокуються і зняти ви їх в касі не зможете
брешуть???

що їм сказати, є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 01:11

  sergey_sryvkin написав:В мене, власне, проблем з фінмоном нема і не очікується.

[праблЄм]"...нічаяна нагрянєт,
кагда їйо савсєм ні ждьош"
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 01:20

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  quadro_tony_da написав:є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?

А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 01:27

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?


райф коли зі мною розірвав договір по статті про тероризм, повернув все що було на рахунках
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 01:35

  quadro_tony_da написав:райф коли зі мною розірвав договір по статті про тероризм, повернув все що було на рахунках

Прям сразу? С формулировкой, что доказал, что террорист? Почему-то я не верю. По причине этой статьи могут вернуть деньги только в случае, если разбирательство уже закончилось и банк не доказал, что террорист, но и клиент не доказал благонадёжность. Тогда банк с ним закрывает отношения, как с типом не однозначно преступным, но каким-то подозрительным. Поскольку всё таки не преступным, то деньги возвращает. Ощад точно так же вернёт после разбирательства, если ничего явно криминального не найдёт. Когда-нибудь. Вон тут недавно выше что-то писали, что Райф разблокировал счета через 9 месяцев. А Ощад сколько уже держит? Хотя бы год прошёл, чтобы начинать беспокоиться?

Кстати, Райф при разрыве по такой статье вернул именно налом, а не переводом с упоминанием ст. 115? Круто. Здесь утверждали, что такого практически не бывает.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 02:00

moveton все налом, моментально
повідомлення про розрив по статті, ніяких документів не вимагали ібо підтвердження доходів = поїхав в банк написав заяву на зняття коштів = через 2 дні подзвонили сказали приїзжайте забирайте
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 04:10

  moveton написав:
  quadro_tony_da написав:є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?

А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?

АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти.
Нагадаю, що метою моніторінгу є припинення протиправної діяльності, а не крадіжка чужих коштів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 11:51

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sergey_sryvkin написав:АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти.
Нагадаю, що метою моніторінгу є припинення протиправної діяльності, а не крадіжка чужих коштів.


ніяких звинувачень теж не було, попросити у них заяву про причини блокування рахунку? Ощад
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 11:56

  quadro_tony_da написав:
  sergey_sryvkin написав:АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти.
Нагадаю, що метою моніторінгу є припинення протиправної діяльності, а не крадіжка чужих коштів.


ніяких звинувачень теж не було, попросити у них заяву про причини блокування рахунку? Ощад

зі шпигунами та покупцями зброї працює СБУ, на 2й день блокування за вами вже приїхали б з контори..
А ті, хто до цих пір отут пише -- це звичайні постірушники, які підозрюються в відмиванні коштів, на які не можуть предоставити доки, що вони їх таки заробили..
Ото шукайте доки типу ОК-5 і Довідки про доходи і надавайте фінмону. Все це є в https://diia.gov.ua/ і справа 10..15 хв
Amethyst
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