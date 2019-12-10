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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 12:17

Amethyst працівник банку ніяких таких довідок не просила

і їх і не існує у студентки

родичі переказали гроші на лікування
так працівник банку сказала написати в заяві
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 12:31

  quadro_tony_da написав:Amethyst працівник банку ніяких таких довідок не просила

і їх і не існує у студентки

родичі переказали гроші на лікування
так працівник банку сказала написати в заяві

Ну чудовий ж працівник ))
Можна ще писати, що веду з родичами спільне домогосподарство з загальним обсягом залучених коштів від батька(ІПН ххх), мати(ІПН ххх), братів(ІПН ххх), тещи(ІПН ххх), свекрухи(ІПН ххх), чоловіка(ІПН ххх) у розмірі 5 (п'ять) млн грн на місяць. Відповідні Довідки ОК-5 додаються
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 12:50

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sergey_sryvkin написав:АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти.

Ну вот первое и типа происходит. Напомню начало:
  quadro_tony_da написав:чекайте відповіді і все від фінмону по вашій справі

Да, финмон должен объяснить почему заблокировал и как оправдаться. Но я не видел, чтобы где-то были прописаны предельные сроки на этот этап. На практике, например, у Мони финмон клиентоориентированный и всё решается оперативным диалогом. А у Сенса он ничего не отвечает даже собственным менеджерам и менеджеры только собирают максимум справок на основе своей практики, что раньше от таких справок финмон разблокировал, и пересылают ему. Видимо, в Ощаде такой же.
moveton
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