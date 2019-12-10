Amethyst працівник банку ніяких таких довідок не просила
і їх і не існує у студентки
родичі переказали гроші на лікування
так працівник банку сказала написати в заяві
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 бер, 2025 12:17
Amethyst працівник банку ніяких таких довідок не просила
і їх і не існує у студентки
родичі переказали гроші на лікування
так працівник банку сказала написати в заяві
Додано: Чет 13 бер, 2025 12:31
Ну чудовий ж працівник ))
Можна ще писати, що веду з родичами спільне домогосподарство з загальним обсягом залучених коштів від батька(ІПН ххх), мати(ІПН ххх), братів(ІПН ххх), тещи(ІПН ххх), свекрухи(ІПН ххх), чоловіка(ІПН ххх) у розмірі 5 (п'ять) млн грн на місяць. Відповідні Довідки ОК-5 додаються
Додано: Чет 13 бер, 2025 12:50
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ну вот первое и типа происходит. Напомню начало:
Да, финмон должен объяснить почему заблокировал и как оправдаться. Но я не видел, чтобы где-то были прописаны предельные сроки на этот этап. На практике, например, у Мони финмон клиентоориентированный и всё решается оперативным диалогом. А у Сенса он ничего не отвечает даже собственным менеджерам и менеджеры только собирают максимум справок на основе своей практики, что раньше от таких справок финмон разблокировал, и пересылают ему. Видимо, в Ощаде такой же.
Додано: Чет 13 бер, 2025 17:35
Банківський фінмон з юридичної точки зору - ніхто, і звати його ніяк. Звичайні банківські клерки. Це не в його компетенції робити звинувачення і арештовувати кошти без суду. Вони можуть у вас просити якісь пояснення, ви можете їх надавати, або не надавати, це ваше право. Вони можуть зі свого боку надати інформацію в правоохоронні органи, які вже мають повноваження на арешти, заведення справ і т. п. Або на своєму рівні розірвати з вами стосунки як з клієнтом банка, і, звісно, повернути вам ваші кошти.
Або, звісно, займатися бєспрєдєлом, як звичайні бандити. В цьому випадку ви можете подати на банк до суду.
Додано: Чет 13 бер, 2025 17:42
Додано: Чет 13 бер, 2025 17:51
це так і є. Але повинно бути оформленне Рішення. Тому коли ви просите надати номер та дату Рішення про блокування, а вам починають щось навішувати, то на 99% ніякого рішення немає, до Держфінмону нічого не повідомляли, а блокування відбувається на підставі якихось внутрішніх нормативів, які ніколи не показують (коротше чистий гопніковський підхід).
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