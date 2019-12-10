Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
quadro_tony_da написав:Amethyst працівник банку ніяких таких довідок не просила
і їх і не існує у студентки
родичі переказали гроші на лікування так працівник банку сказала написати в заяві
Ну чудовий ж працівник )) Можна ще писати, що веду з родичами спільне домогосподарство з загальним обсягом залучених коштів від батька(ІПН ххх), мати(ІПН ххх), братів(ІПН ххх), тещи(ІПН ххх), свекрухи(ІПН ххх), чоловіка(ІПН ххх) у розмірі 5 (п'ять) млн грн на місяць. Відповідні Довідки ОК-5 додаються
sergey_sryvkin написав:АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти.
Ну вот первое и типа происходит. Напомню начало:
quadro_tony_da написав:чекайте відповіді і все від фінмону по вашій справі
Да, финмон должен объяснить почему заблокировал и как оправдаться. Но я не видел, чтобы где-то были прописаны предельные сроки на этот этап. На практике, например, у Мони финмон клиентоориентированный и всё решается оперативным диалогом. А у Сенса он ничего не отвечает даже собственным менеджерам и менеджеры только собирают максимум справок на основе своей практики, что раньше от таких справок финмон разблокировал, и пересылают ему. Видимо, в Ощаде такой же.
sergey_sryvkin написав:АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти.
Ну вот первое и типа происходит.
Банківський фінмон з юридичної точки зору - ніхто, і звати його ніяк. Звичайні банківські клерки. Це не в його компетенції робити звинувачення і арештовувати кошти без суду. Вони можуть у вас просити якісь пояснення, ви можете їх надавати, або не надавати, це ваше право. Вони можуть зі свого боку надати інформацію в правоохоронні органи, які вже мають повноваження на арешти, заведення справ і т. п. Або на своєму рівні розірвати з вами стосунки як з клієнтом банка, і, звісно, повернути вам ваші кошти. Або, звісно, займатися бєспрєдєлом, як звичайні бандити. В цьому випадку ви можете подати на банк до суду.
moveton написав:Да, финмон должен объяснить почему заблокировал и как оправдаться. Но я не видел, чтобы где-то были прописаны предельные сроки на этот этап.
банк має право зупинити платіж без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні, повідомивши про це в Держфінмоніторинг.
це так і є. Але повинно бути оформленне Рішення. Тому коли ви просите надати номер та дату Рішення про блокування, а вам починають щось навішувати, то на 99% ніякого рішення немає, до Держфінмону нічого не повідомляли, а блокування відбувається на підставі якихось внутрішніх нормативів, які ніколи не показують (коротше чистий гопніковський підхід).
sergey_sryvkin написав:банк має право зупинити платіж без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні, повідомивши про це в Держфінмоніторинг.
По закону о противодействии терроризму-то да. Но кто сказал, что это единственное его право? Открываем, например, ДКБО Сенса. Уверен, что у остальных банков такая же фигня написана:
4.1.6. Банк має право призупинити здійснення фінансової операції у разі виявлення банком інформації, що потребує подальшого аналізу на предмет необхідності вжиття банком певних дій з метою виконання ним обов'язків законодавства у сфері фінансового моніторингу, в тому числі у разі збігу даних учасника фінансової операції з даними особи з переліку терористів; ... 4.1.8. Закрити Рахунок Клієнта в порядку та у випадках, передбачених цим Договором, чинним законодавством України, а також у випа- дку відмови Клієнта від надання інформації згідно з вимогами FATCA. 4.1.9. У випадках, передбачених законодавством України з питань фінансового моніторингу, зокрема, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю- дження зброї масового знищення» та нормативно-правовими актами Національного банку України, Банк в односторонньому порядку має право відмовити в підтриманні ділових відносин/ відмовити Клієнту у відкритті рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/ відмовитися від проведення фінансової операції/ заморозити активи Клієнта, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням/ зупинити операції по Рахунку Клієнта. 4.1.10. Інші права, що передбачені чинним законодавством України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, оде- ржаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також Банк має інші права встановлені цим Договором та/або чинним законодавством України, що є кореспондуючими із обов’язками Клієнта встанов- леними цим Договором та/або чинним в Україні законодавством..
Т.е., чтобы стать клиентом, нужно добровольно согласиться, что банк имеет довольно широкие полномочия. Уголовным преступником, конечно, объявить не может, а вот на сколько времени может задержать деньги, в том числе и уже лежащие на счетах, тут уже не написано.
sergey_sryvkin написав:Або, звісно, займатися бєспрєдєлом, як звичайні бандити. В цьому випадку ви можете подати на банк до суду.
Можно. В суд всегда подать можно. Вот с каким результатом и за какое время... Так-то оно даже нужно. Говорят, что некоторые и дела выигрывали. И даже где-то прописан существенный процент, который банк должен заплатить клиенту за каждый день блокировки сверх необходимого. Но это развлечение на годы и судебные издержки будут побольше пары стипендий, заблокированных на счету.
moveton написав: а вот на сколько времени может задержать деньги, в том числе и уже лежащие на счетах, тут уже не написано.
Дивна у вас логіка. Чому ви вважаєте, що якщо не написано, то це ваша проблема? Це проблема банка, на що він буде посилатися, аргументуючи факт затримки?..
moveton написав:
sergey_sryvkin написав:Або, звісно, займатися бєспрєдєлом, як звичайні бандити. В цьому випадку ви можете подати на банк до суду.
Можно. В суд всегда подать можно. Вот с каким результатом и за какое время... Так-то оно даже нужно. Говорят, что некоторые и дела выигрывали. И даже где-то прописан существенный процент, который банк должен заплатить клиенту за каждый день блокировки сверх необходимого. Но это развлечение на годы и судебные издержки будут побольше пары стипендий, заблокированных на счету.
Це вже кожен дивиться по ситуації. Якщо мова про пару стипендій, то я взагалі не розумію, нащо копійки блокували.
moveton написав: а вот на сколько времени может задержать деньги, в том числе и уже лежащие на счетах, тут уже не написано.
Дивна у вас логіка. Чому ви вважаєте, що якщо не написано, то це ваша проблема? Це проблема банка, на що він буде посилатися, аргументуючи факт затримки?..
У банка как раз тут никаких проблем. Банк будет ссылаться на эти пункты ДКБО. Они позволяют блокировать на неопределенный срок. Правда, есть обтекаемые слова про необходимость при этом соблюдать какое-то ещё законодательство Украины. А вот клиенту непосредственно эти абзацы никак не помогут обязать банк разблокировать счета, скажем, через два дня. Прочее законодательство - возможно. Может, например,
10. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансових операцій: ... третього робочого дня з дня зупинення фінансової операції у разі неотримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу протягом строку, передбаченого частиною першою цієї статті, рішення спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової операції; ...
из того самого закона подойдёт. И банку только по этому закону финансово влетит, если он при блокировке не уведомил специально уполномоченный орган. Вот за собственно блокировку не очень понял прописан ли штраф. Но это ж всё через суд. И начинать, как уже правильно сказали, с получения письменного заявления банка, что счета таки заблокированы и по причине этого закона. Чую, что банк его выдаст не быстро. Хотя не исключено, что увидев такого грамотного клиента банк сразу с ним разорвёт договор и отдаст деньги. Переводом в другой банк с чёрной меткой "ст. 15".