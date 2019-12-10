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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:29

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:Хотя не исключено, что увидев такого грамотного клиента банк сразу с ним разорвёт договор и отдаст деньги. Переводом в другой банк с чёрной меткой "ст. 15".

Звідки у вас усі ці ідеї? :)
А чому не вибачиться і просто розблокує кошти?..

Ви реально проходили фінмон, надавали доки, чекали рішення? А може таки подали в суд на банку після 90дн очікування рішення? І таки виграли?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:45

  sergey_sryvkin написав:Звідки у вас усі ці ідеї? :)
А чому не вибачиться і просто розблокує кошти?..

Как там было в "Джек Восьмеркин американец" ещё 100 лет назад:
– Я не специалист по части получения наследства. Я писатель. Может быть, я и ошибаюсь, и вам вернут вещи полностью и еще заплатят за пользование…
– Это коммунары-то? Извините. Я себе совершенно ясно представляю, что там может случиться. Поезжайте в коммуну вы, если вам хочется, а я туда не ездок.

А почему так... Место проклятое, наверное. По тому, что я слышал:
- финмон удовлетворился дополнительными документами от клиента, не извинился, но разблокировал - подавляющее большинство случаев и сам тому неоднократный пример;
- финмон остался недовольным и отдал деньги с разрывом договора - бывает с вариациями по способу отдачи и времени заморозки;
- с банком судились, он некоторые дела проиграл и что-то заплатил сверх отдачи денег - вроде, бывало;
- клиент ничего дополнительно не предоставлял, в банк пришёл с адвокатом, пригрозил судом за то, что банк даже в уполномоченный орган о блокировке не сообщил, и банк от этого разблокировал счета хотя бы без извинений - не слыхал. ХЗ, может просто не принято таким хвастаться.
moveton
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