Додано: Чет 13 бер, 2025 21:45

sergey_sryvkin написав: Звідки у вас усі ці ідеї?

А чому не вибачиться і просто розблокує кошти?.. Звідки у вас усі ці ідеї?А чому не вибачиться і просто розблокує кошти?..

– Я не специалист по части получения наследства. Я писатель. Может быть, я и ошибаюсь, и вам вернут вещи полностью и еще заплатят за пользование…

– Это коммунары-то? Извините. Я себе совершенно ясно представляю, что там может случиться. Поезжайте в коммуну вы, если вам хочется, а я туда не ездок.



Как там было в "" ещё 100 лет назад:А почему так... Место проклятое, наверное. По тому, что я слышал:- финмон удовлетворился дополнительными документами от клиента, не извинился, но разблокировал - подавляющее большинство случаев и сам тому неоднократный пример;- финмон остался недовольным и отдал деньги с разрывом договора - бывает с вариациями по способу отдачи и времени заморозки;- с банком судились, он некоторые дела проиграл и что-то заплатил сверх отдачи денег - вроде, бывало;- клиент ничего дополнительно не предоставлял, в банк пришёл с адвокатом, пригрозил судом за то, что банк даже в уполномоченный орган о блокировке не сообщил, и банк от этого разблокировал счета хотя бы без извинений - не слыхал. ХЗ, может просто не принято таким хвастаться.