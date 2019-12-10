Ви реально проходили фінмон, надавали доки, чекали рішення? А може таки подали в суд на банку після 90дн очікування рішення? І таки виграли?
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:29
Ви реально проходили фінмон, надавали доки, чекали рішення? А може таки подали в суд на банку після 90дн очікування рішення? І таки виграли?
Додано: Чет 13 бер, 2025 21:45
Как там было в "
А почему так... Место проклятое, наверное. По тому, что я слышал:
- финмон удовлетворился дополнительными документами от клиента, не извинился, но разблокировал - подавляющее большинство случаев и сам тому неоднократный пример;
- финмон остался недовольным и отдал деньги с разрывом договора - бывает с вариациями по способу отдачи и времени заморозки;
- с банком судились, он некоторые дела проиграл и что-то заплатил сверх отдачи денег - вроде, бывало;
- клиент ничего дополнительно не предоставлял, в банк пришёл с адвокатом, пригрозил судом за то, что банк даже в уполномоченный орган о блокировке не сообщил, и банк от этого разблокировал счета хотя бы без извинений - не слыхал. ХЗ, может просто не принято таким хвастаться.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:47
Доки про доходи - пару разів надавав. Рішення чекав кілька хвилин. Щоправда мені нічого не блокували, або просто питали доки, або а я підвищував встановлені обмеження (ось кілька днів тому впроваджували обмеження 150к на місяць)
Просто легко спрогнозувати, якщо вам шось заблокували "за підозрою", а ви одразу почали погрожувати, то підозри тільки посиляться. Спілкуватися треба мирно, але конструктивно.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:49
Може просто ніхто так не робить
Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:59
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
а некий Чувилев «был задумчив, и казалось, что мысли его далеко от коммуны. Иногда он говорит, что думает все время о социализме, когда в каждой деревне появятся тротуар и зверинец и можно будет летать на аэропланах хоть каждый день. Чувилев очень боялся, что не доживет до этого времени, поэтому жалел свое здоровье и от трудных работ отказывался».
Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:03
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
ось тільки зараз, через майже 2 місяці після блокування ощад прислав смс-ку, що ваші рахунки обмежені зверніться до відділення за інструкціями
Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:14
Ощад вообще присылает такую SMS?! Это круто, серьёзно. Сенс, который меня блочил в декабре, до сих пор никакой SMS не присылал и вряд ли пришлёт. Не, звонки с голосовым сообщением робота "ваша карта заблокована", конечно поступают по нескольку каждый месяц...
Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:30
Так а шо делали-то вы или ваша подруга со стипендиальной картой, что ощад возбудился и забанил ее ?
Я думал, что в ощаде еще нужно постараться, чтоб наткнуться на финмон ..
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