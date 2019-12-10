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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:21
quadro_tony_da
Дивіться в дії «судові рішення», «судові штрафи»
І тоді вам блоконути могли (майже ) у всіх банках рахунки
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 14 бер, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:25
Hotab нема нічьо в дії
і всі інші рахунки впорядку
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quadro_tony_da
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:26
quadro_tony_da написав:Hotab
нема нічьо в дії
і всі інші рахунки впорядку
Брешуть тоді вам про постанову. Вимагайте текст постанови.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:27
Hotab написав:quadro_tony_da
Дивіться в дії «судові рішення», «судові штрафи»
І тоді вам блокУВАти
могли (майже ) у всіх банках рахунки,
Тобто без попередніх письмових на адресу реєстрації і судові виклики і вироку суда?
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:47
quadro_tony_da написав:Hotab нема нічьо в дії
і всі інші рахунки впорядку
В якому законі Дія ? Статтю можете ?
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:51
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