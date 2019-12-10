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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:10

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

опа і ось таке щойно прийшло

Зображення

Зображення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:12

  quadro_tony_da написав:Зображення

С такими страстями уже пора ЕДР заглядывать. Если исполнительная служба суда, значит и дело должно быть.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:21

quadro_tony_da
Дивіться в дії «судові рішення», «судові штрафи»
І тоді вам блоконути могли (майже ) у всіх банках рахунки
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 бер, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:25

Hotab нема нічьо в дії
і всі інші рахунки впорядку
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:26

  quadro_tony_da написав:Hotab нема нічьо в дії
і всі інші рахунки впорядку


Брешуть тоді вам про постанову. Вимагайте текст постанови.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:27

  Hotab написав:quadro_tony_da
Дивіться в дії «судові рішення», «судові штрафи»
І тоді вам блокУВАти могли (майже ) у всіх банках рахунки,

Тобто без попередніх письмових на адресу реєстрації і судові виклики і вироку суда?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:47

  quadro_tony_da написав:Hotab нема нічьо в дії
і всі інші рахунки впорядку

В якому законі Дія ? Статтю можете ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:51

  quadro_tony_da написав:Hotab нема нічьо в дії
і всі інші рахунки впорядку

а тута https://cabinet.court.gov.ua/login
https://asvpweb.minjust.gov.ua/?fbclid= ... ch-debtors
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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