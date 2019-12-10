За студенткою сховатися.
"дві стіпендії"... по 25к? непогано
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:26
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:36
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
нічьо, в понеділок піду у відділення, представлюсь адвокатом і рознесу їх там по всім пунктам
тут підказали в темі як треба правильно бикувати
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:42
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Мабуть ухилянтам пара здавацца
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