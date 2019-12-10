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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:26

  Setta написав:
  quadro_tony_da написав:та нічьо такого, трохи крипти вивів з бінансу тищ на 50 :roll:


интересно на что рассчитывал?

За студенткою сховатися.
"дві стіпендії"... по 25к? непогано :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

нічьо, в понеділок піду у відділення, представлюсь адвокатом і рознесу їх там по всім пунктам
тут підказали в темі як треба правильно бикувати 8)
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:42

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Мабуть ухилянтам пара здавацца :D
valya
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