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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:26
Setta написав: quadro_tony_da написав:
та нічьо такого, трохи крипти вивів з бінансу тищ на 50
интересно на что рассчитывал?
За студенткою сховатися.
"дві стіпендії"... по 25к? непогано
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:36
нічьо, в понеділок піду у відділення, представлюсь адвокатом і рознесу їх там по всім пунктам
тут підказали в темі як треба правильно бикувати
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quadro_tony_da
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:35
sergey_sryvkin написав:
Доки про доходи - пару разів надавав. Рішення чекав кілька хвилин. Щоправда мені нічого не блокували, або просто питали доки, або а я підвищував встановлені обмеження (ось кілька днів тому впроваджували обмеження 150к на місяць)
Просто легко спрогнозувати, якщо вам шось заблокували "за підозрою", а ви одразу почали погрожувати, то підозри тільки посиляться. Спілкуватися треба мирно, але конструктивно.
це ви про ощад?
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