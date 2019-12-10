Додано: Пон 17 бер, 2025 14:43

пішли у відділення, там ні стажор ні начальниця не змогли найти ніякого рішення про арешт рахунків від виконавчої службипри цьому тикаємо їм в носа СМС від банку а вони розводять руками, не Ощад а бардакпотім кажуть, ніби за дурачків нас тримають - ну може ще в систему не підтягнулось, може до тижня підтягуватись!- як, якщо це БАНК прислам нам смс, значить вже є в системі!потім вони кажуть що фінмон їх недоступний туди тільки листи писати навіть подзвонити не можутьпотім начальниця подзвонила якомусь менеджеру яка КУРУЄ САМЕ цю справу по розблокуванню рахунківвона каже - а я на лікарняному наступний весь тиждень, смочкчіть бібупотім дзвонила ще кудись і там вище сказали що зараз передадуть справу ІНШОМУ менеджеру який не на лікарняномуі нам каже нібито цей менеджер ЗА ДЕНЬ розблокує нам всі рахунки так як ніякого арешту вони не бачатьну і дали впродовж дня дзвонять нам і кажуть - все рахунки розблоковані, спробуйте= далі помилкавже два рази дзвонили кажуть що розблокували а насправді все і далі висить заблоковане