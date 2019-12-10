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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:26

  Setta написав:
  quadro_tony_da написав:та нічьо такого, трохи крипти вивів з бінансу тищ на 50 :roll:


интересно на что рассчитывал?

За студенткою сховатися.
"дві стіпендії"... по 25к? непогано :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

нічьо, в понеділок піду у відділення, представлюсь адвокатом і рознесу їх там по всім пунктам
тут підказали в темі як треба правильно бикувати 8)
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:42

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Мабуть ухилянтам пара здавацца :D
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:35

  sergey_sryvkin написав:Доки про доходи - пару разів надавав. Рішення чекав кілька хвилин. Щоправда мені нічого не блокували, або просто питали доки, або а я підвищував встановлені обмеження (ось кілька днів тому впроваджували обмеження 150к на місяць)
Просто легко спрогнозувати, якщо вам шось заблокували "за підозрою", а ви одразу почали погрожувати, то підозри тільки посиляться. Спілкуватися треба мирно, але конструктивно.

це ви про ощад?
24589
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 04:50

  24589 написав:
  sergey_sryvkin написав:Доки про доходи - пару разів надавав. Рішення чекав кілька хвилин. Щоправда мені нічого не блокували, або просто питали доки, або а я підвищував встановлені обмеження (ось кілька днів тому впроваджували обмеження 150к на місяць)
Просто легко спрогнозувати, якщо вам шось заблокували "за підозрою", а ви одразу почали погрожувати, то підозри тільки посиляться. Спілкуватися треба мирно, але конструктивно.

це ви про ощад?

ні. В ощаді картку маю, але не користуюсь.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:43

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

пішли у відділення, там ні стажор ні начальниця не змогли найти ніякого рішення про арешт рахунків від виконавчої служби :roll:

при цьому тикаємо їм в носа СМС від банку а вони розводять руками, не Ощад а бардак

потім кажуть, ніби за дурачків нас тримають - ну може ще в систему не підтягнулось, може до тижня підтягуватись!

- як, якщо це БАНК прислам нам смс, значить вже є в системі!

потім вони кажуть що фінмон їх недоступний туди тільки листи писати навіть подзвонити не можуть

потім начальниця подзвонила якомусь менеджеру яка КУРУЄ САМЕ цю справу по розблокуванню рахунків

вона каже - а я на лікарняному наступний весь тиждень, смочкчіть бібу :mrgreen:

потім дзвонила ще кудись і там вище сказали що зараз передадуть справу ІНШОМУ менеджеру який не на лікарняному

і нам каже нібито цей менеджер ЗА ДЕНЬ розблокує нам всі рахунки так як ніякого арешту вони не бачать

ну і дали впродовж дня дзвонять нам і кажуть - все рахунки розблоковані, спробуйте
= далі помилка

вже два рази дзвонили кажуть що розблокували а насправді все і далі висить заблоковане :evil:
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:51

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  quadro_tony_da написав:ну і дали впродовж дня дзвонять нам і кажуть - все рахунки розблоковані, спробуйте
Спробуйте зняти кошти через менеджера, за ордером, а не через касу по карті!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:54

Amethyst навіть переказ між власними рахунками всередині додатку не працює
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:55

  quadro_tony_da написав:Amethyst навіть переказ між власними рахунками всередині додатку не працює
Картки заблоковані, а рахунок може і ні.
І може таке бути, що розблокувати менагер(руцями) може тільки на поточний день. А потім система (десь об 12..14:00) автоматом знов блокує.
Це ощАд :mrgreen:

Ааа, мабуть зняти у касі без коміс можна тільки з картки.
То треба відкрити до розблокованого рах. нову миттєву картку і зразу бігти у касу 8)
Думаю, шо менагер у від-ні не всі блокування бачить і не всі може зняти ((
Amethyst
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