За студенткою сховатися.
"дві стіпендії"... по 25к? непогано
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:26
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:36
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
нічьо, в понеділок піду у відділення, представлюсь адвокатом і рознесу їх там по всім пунктам
тут підказали в темі як треба правильно бикувати
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:42
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Мабуть ухилянтам пара здавацца
Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:35
це ви про ощад?
Додано: Суб 15 бер, 2025 04:50
ні. В ощаді картку маю, але не користуюсь.
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:43
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
пішли у відділення, там ні стажор ні начальниця не змогли найти ніякого рішення про арешт рахунків від виконавчої служби
при цьому тикаємо їм в носа СМС від банку а вони розводять руками, не Ощад а бардак
потім кажуть, ніби за дурачків нас тримають - ну може ще в систему не підтягнулось, може до тижня підтягуватись!
- як, якщо це БАНК прислам нам смс, значить вже є в системі!
потім вони кажуть що фінмон їх недоступний туди тільки листи писати навіть подзвонити не можуть
потім начальниця подзвонила якомусь менеджеру яка КУРУЄ САМЕ цю справу по розблокуванню рахунків
вона каже - а я на лікарняному наступний весь тиждень, смочкчіть бібу
потім дзвонила ще кудись і там вище сказали що зараз передадуть справу ІНШОМУ менеджеру який не на лікарняному
і нам каже нібито цей менеджер ЗА ДЕНЬ розблокує нам всі рахунки так як ніякого арешту вони не бачать
ну і дали впродовж дня дзвонять нам і кажуть - все рахунки розблоковані, спробуйте
= далі помилка
вже два рази дзвонили кажуть що розблокували а насправді все і далі висить заблоковане
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:51
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:54
Amethyst навіть переказ між власними рахунками всередині додатку не працює
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:55
Картки заблоковані, а рахунок може і ні.
І може таке бути, що розблокувати менагер(руцями) може тільки на поточний день. А потім система (десь об 12..14:00) автоматом знов блокує.
Це ощАд
Ааа, мабуть зняти у касі без коміс можна тільки з картки.
То треба відкрити до розблокованого рах. нову миттєву картку і зразу бігти у касу
Думаю, шо менагер у від-ні не всі блокування бачить і не всі може зняти ((
Додано: Сер 19 бер, 2025 14:22
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
розблокували нарешті
ліміт на будьякі операції зробити 4000 грн на місяць(((
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