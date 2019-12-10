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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 15:05

  quadro_tony_da написав:розблокували нарешті
ліміт на будьякі операції зробити 4000 грн на місяць(((

В Ощаде ж можно любезному роботу на ГЛ позвонить и на какое-то время снять лимит. Может можно и поставить и даже 4000 грн в месяц, но такое я не пробовал.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:10

Кому цікаво, одна із справ по фінмоніторингу, яку клієнт виграв у Райфа. Апеляції ніби не було. Справа №613/248/24
edgar_po
 
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