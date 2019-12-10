RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 15:05

  quadro_tony_da написав:розблокували нарешті
ліміт на будьякі операції зробити 4000 грн на місяць(((

В Ощаде ж можно любезному роботу на ГЛ позвонить и на какое-то время снять лимит. Может можно и поставить и даже 4000 грн в месяц, но такое я не пробовал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 23.03.18
Подякував: 48 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:10

Кому цікаво, одна із справ по фінмоніторингу, яку клієнт виграв у Райфа. Апеляції ніби не було. Справа №613/248/24
edgar_po
 
Повідомлень: 520
З нами з: 09.04.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:37

  edgar_po написав:Кому цікаво, одна із справ по фінмоніторингу, яку клієнт виграв у Райфа. Апеляції ніби не було. Справа №613/248/24

Я так зрозумів, що юрист Райфа так і не зміг за півроку надати виписки з залочених рахунків і суд таки викликав свідків (двох менагерів банку) у Богодухів (під Харковом) на відкрите засідання :lol:

З Рішення суду. Маркери Фінмону
При здійсненні належної перевірки Банк керується додатком 20 «Індикатори підозрілості фінансових операцій» до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою НБУ № 65 від 19.05.2020 (далі по тексту - Положення НБУ № 65). При аналізі операцій по рахунку ОСОБА_1 були виявлені наступні індикатори: 12. Фінансові операції за рахунком фізичної особи не відповідають ризик-профілю клієнта (зокрема, віку, професії, доходам); 27. Фінансова операція (сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій не є характерною для звичайної діяльності клієнта (наприклад, цілі, тип та обсяг операцій), а надані пояснення не є аргументованими.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6208
З нами з: 05.05.21
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 19:34

  quadro_tony_da написав:розблокували нарешті
ліміт на будьякі операції зробили 4000 грн на місяць(((

sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 19.02.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 19:55

  edgar_po написав:Кому цікаво, одна із справ по фінмоніторингу, яку клієнт виграв у Райфа. Апеляції ніби не було. Справа №613/248/24

Дякую, цікаво!
Колеги, чи можете дати ще №№ подібних справ? Можливо, є більш глибокі з оскарженням рішення банку про відмову від підтримання ділових відносин, захисту гідності і репутації, й більш змістовним стягненням з банку штрафів, пені, компенсацій.
Дуже слабенький позов в плані стягнення. Позивач забажав 14545 євро за ЗПЗПС і все, за яким суди в спорах з банками відмовляють, а треба було додати ще 5-7 стягнень за іншими законами. Вперше бачу, щоб суд сам застосував інший закон «Про платіжні послуги», який позивач не згадував, притягнув неочевидну підставу і розрахував пеню :shock:
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 27.04.10
Подякував: 139 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 217218219220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 443, 444, 445
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4442 953247
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 21:19
Visky
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 56744
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 6474
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (716)
19.03.2025 19:33
Ринок ОВДП (8065)
19.03.2025 18:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.