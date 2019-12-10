В Ощаде ж можно любезному роботу на ГЛ позвонить и на какое-то время снять лимит. Может можно и поставить и даже 4000 грн в месяц, но такое я не пробовал.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:05
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:10
Кому цікаво, одна із справ по фінмоніторингу, яку клієнт виграв у Райфа. Апеляції ніби не було. Справа №613/248/24
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:37
Я так зрозумів, що юрист Райфа так і не зміг за півроку надати виписки з залочених рахунків і суд таки викликав свідків (двох менагерів банку) у Богодухів (під Харковом) на відкрите засідання
З Рішення суду. Маркери Фінмону
При здійсненні належної перевірки Банк керується додатком 20 «Індикатори підозрілості фінансових операцій» до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою НБУ № 65 від 19.05.2020 (далі по тексту - Положення НБУ № 65). При аналізі операцій по рахунку ОСОБА_1 були виявлені наступні індикатори: 12. Фінансові операції за рахунком фізичної особи не відповідають ризик-профілю клієнта (зокрема, віку, професії, доходам); 27. Фінансова операція (сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій не є характерною для звичайної діяльності клієнта (наприклад, цілі, тип та обсяг операцій), а надані пояснення не є аргументованими.
Додано: Сер 19 бер, 2025 19:34
Додано: Сер 19 бер, 2025 19:55
Дякую, цікаво!
Колеги, чи можете дати ще №№ подібних справ? Можливо, є більш глибокі з оскарженням рішення банку про відмову від підтримання ділових відносин, захисту гідності і репутації, й більш змістовним стягненням з банку штрафів, пені, компенсацій.
Дуже слабенький позов в плані стягнення. Позивач забажав 14545 євро за ЗПЗПС і все, за яким суди в спорах з банками відмовляють, а треба було додати ще 5-7 стягнень за іншими законами. Вперше бачу, щоб суд сам застосував інший закон «Про платіжні послуги», який позивач не згадував, притягнув неочевидну підставу і розрахував пеню
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