У 2017 в Україні було вироблено 8586 автотранспортних засобів, що на 63,1% більше результату 2016 року.
Дивися повний текст Українське автовиробництво демонструє зростання.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 12:40
Українське автовиробництво демонструє зростання
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Дивися повний текст Українське автовиробництво демонструє зростання.
Додано: Суб 13 січ, 2018 12:40
а в 2013 производили 50 тысяч и это при том, что это был далеко не лучший год для украинского автопрома...
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