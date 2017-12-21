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Українське автовиробництво
демонструє зростання

Українське автовиробництво демонструє зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:40

Українське автовиробництво демонструє зростання

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 в Україні було вироблено 8586 автотранспортних засобів, що на 63,1% більше результату 2016 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:40

а в 2013 производили 50 тысяч и это при том, что это был далеко не лучший год для украинского автопрома...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:06

производство или сборка? Если сборка - это ни о чем...
balta_laska
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