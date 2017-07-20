Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Покупаю акцульки:
DNON (ДТЭК Днепрооблэнерго)
VIEN (Винницаоблэнерго)
ZHEN (Житомироблэнерго, он же жень-шень)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 гру, 2017 10:19
Покупаю акцульки:
DNON (ДТЭК Днепрооблэнерго)
VIEN (Винницаоблэнерго)
ZHEN (Житомироблэнерго, он же жень-шень)
Додано: Суб 16 гру, 2017 12:44
EvgenLi
Продаю пустые бланки сертификатов акций отпечатаных на Полиграфкомбинате Украина.
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:27
Где продать акции ПАТ (ПАО)?
Здравствуйте. Есть наследство на акции ПАТ "Київзовніштранс" и ПАТ "Реалізаційна база". Где и кому я могу их продать? Ни на одной бирже они к сожалению не торгуются.
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:39
ПАТ "Київзовніштранс"; ПАТ "Реалізаційна база"
Продам акції:
ПАТ "Київзовніштранс", 22шт. номінальною вартістю по 0,25 грн. Статутний фонд 1552800 грн.
ПАТ "Реалізаційна база", 120шт. номінальною вартістю по 0,05 грн. Статутний фонд 1792000 грн.
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