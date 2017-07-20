RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 10:19

Покупаю акцульки:
DNON (ДТЭК Днепрооблэнерго)
VIEN (Винницаоблэнерго)
ZHEN (Житомироблэнерго, он же жень-шень)
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2017 12:44

EvgenLi
Продаю пустые бланки сертификатов акций отпечатаных на Полиграфкомбинате Украина.
joik
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:27

Где продать акции ПАТ (ПАО)?

Здравствуйте. Есть наследство на акции ПАТ "Київзовніштранс" и ПАТ "Реалізаційна база". Где и кому я могу их продать? Ни на одной бирже они к сожалению не торгуются.
divizia
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:39

ПАТ "Київзовніштранс"; ПАТ "Реалізаційна база"

Продам акції:
ПАТ "Київзовніштранс", 22шт. номінальною вартістю по 0,25 грн. Статутний фонд 1552800 грн.
ПАТ "Реалізаційна база", 120шт. номінальною вартістю по 0,05 грн. Статутний фонд 1792000 грн.
Писати у приватні повідомлення.
divizia
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50515253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Облигации 1982 года 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Суб 14 кві, 2012 21:00
60 60000
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лис, 2017 17:14
anastasiyailina92
Как купить акции Укринбанка 1, 2
lardan » Чет 20 лип, 2017 11:46
11 1575
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 жов, 2017 16:38
gluschenko_art
Как продать принадлежащие мне акции? 1, 2, 3
Anonymous » Суб 05 січ, 2013 03:34
23 21796
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 вер, 2017 12:30
russo_86
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1595)
13.01.2018 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.