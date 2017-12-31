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Понад 40% українців відзначили
погіршення якості...

Понад 40% українців відзначили погіршення якості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:42

Понад 40% українців відзначили погіршення якості...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 43% опитаних українців відзначили погіршення якості державної медицини за останні два роки, поліпшення відзначили 11%.

Дивися повний текст Понад 40% українців відзначили погіршення якості держмедицини - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:42

Что значит "ухудшение качества" ? Бестолковый опрос!
Moimir
 
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