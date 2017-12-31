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Понад 40% українців відзначили погіршення якості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 січ, 2018 17:42
Пропонуємо до обговорення:
Близько 43% опитаних українців відзначили погіршення якості державної медицини за останні два роки, поліпшення відзначили 11%.
Дивися повний текст Понад 40% українців відзначили погіршення якості держмедицини - опитування
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Додано: Суб 13 січ, 2018 17:42
Что значит "ухудшение качества" ? Бестолковый опрос!
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