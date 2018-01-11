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На світовому фондовому ринку
"ейфорія" - акції рекордно...

На світовому фондовому ринку "ейфорія" - акції рекордно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 18:36

На світовому фондовому ринку "ейфорія" - акції рекордно...

Пропонуємо до обговорення:
Після дуже успішного 2017 року на фондовому ринку настав найкращий постноворічний тиждень з 2006 року.

Дивися повний текст На світовому фондовому ринку "ейфорія" - акції рекордно зростають.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 18:36

Аналитики предупреждают об опасности надувания “пузыря” на рынке, им никто не верит.

А зря... - пузыри надуваются, в том числе и биткойн 8)
aleksalt
 
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