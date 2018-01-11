Після дуже успішного 2017 року на фондовому ринку настав найкращий постноворічний тиждень з 2006 року.
Дивися повний текст На світовому фондовому ринку "ейфорія" - акції рекордно зростають.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 18:36
На світовому фондовому ринку "ейфорія" - акції рекордно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На світовому фондовому ринку "ейфорія" - акції рекордно зростають.
Додано: Суб 13 січ, 2018 18:36
А зря... - пузыри надуваются, в том числе и биткойн
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