|
|
Київ назвали найдешевшим містом для подорожі в 2018 році
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 січ, 2018 19:42
Пропонуємо до обговорення:
Зіставлено рейтинг 100 місць світу для подорожі у 2018 року.
Дивися повний текст Київ назвали найдешевшим містом для подорожі в 2018 році
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79273
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 13 січ, 2018 19:42
Они не были в Сумах
-
papazina
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 19.12.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама