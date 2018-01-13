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Київ назвали найдешевшим
містом для подорожі в 2018 році

Київ назвали найдешевшим містом для подорожі в 2018 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 19:42

Київ назвали найдешевшим містом для подорожі в 2018 році

Пропонуємо до обговорення:
Зіставлено рейтинг 100 місць світу для подорожі у 2018 року.

Дивися повний текст Київ назвали найдешевшим містом для подорожі в 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 19:42

Они не были в Сумах
papazina
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:11

  papazina написав:Они не были в Сумах

Дивно було б бачити Суми в списку столиць світу)
beilik_andry
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