Зіставлено рейтинг 100 місць світу для подорожі у 2018 року.
Дивися повний текст Київ назвали найдешевшим містом для подорожі в 2018 році.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 19:42
Київ назвали найдешевшим містом для подорожі в 2018 році
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Дивися повний текст Київ назвали найдешевшим містом для подорожі в 2018 році.
Додано: Нед 14 січ, 2018 17:11
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