Найбільше падіння української економіки відбулось на початку 90-х, після чого відсутність реформне дозволила країні повернути свої позиції.
Дивися повний текст Частка України у світовій економіці за роки незалежності скоротилася втричі.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 22:49
Частка України у світовій економіці за роки незалежності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Частка України у світовій економіці за роки незалежності скоротилася втричі.
Додано: Суб 13 січ, 2018 22:49
Очередная манипуляция ИКСПЕРДА, который почему-то как точку отчета берет 1992 год. Хотя всем известно, что независимость провозглашена 24 августа 1991 года. Так вот доля ВВП Украины в 1991 г. составила $85 млрд., $1645 на душу населения. (За даними Світового банку, в 1990 р. в Україні ВВП на особу становив 2760 дол. США) Доля Украины в мировом ВВП составляла 3,58%. ТО ЕСТЬ ПАДЕНИЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ДЕСЯТЬ!!! РАЗ.
Додано: Суб 13 січ, 2018 23:14
Altruist
Вы можете написать формулу расчета, чтобы было понятно, что на что Вы делили, в результате чего у Вас получилось 3,58 процента? Потому что из Вашего набора цифр что-то понять не так просто. И вообще - у меня такое ощущение, что у кого-то из нас двоих то ли из лыжи не едут...
Додано: Суб 13 січ, 2018 23:38
max_us_ua Я не считал. Мой пост не о цифрах, а о прямом и тупом манипулировании. Брать нужно 1991 год для корректного сравнения. Инфа отсюда:
Додано: Суб 13 січ, 2018 23:58
Неграмотная статья без необходимых опорных цифр.
ВВП УССР по ППС в 1990 = 350 млрд долларов.
ВВП Украины по ППС в 2016 = 353 млрд долларов.
Мировой ВВП по ППС в 1990 = 28,79 трлн долларов.
Мировой ВВП по ППС в 2016 = 120,6 трлн долларов.
Динамика Украины за 26 лет = +0,8%.
Мировая динамика за 26 лет = +318,9%.
Доля Украины в мировой экономике в 1990 = 1,2%.
Доля Украины в мировой экономике в 2016 = 0,29%.
Значение Украины в мировой экономике за 26 лет сократилось в 4,14 раза.
Для референса даю по России:
ВВП по ППС в 1990 = 1,19 трлн долларов.
ВВП по ППС в 2016 = 3,4 трлн долларов.
Динамика России за 26 лет = +185,7%.
Доля РСФСР в мировой экономике в 1900 = 4,1%.
Доля России в мировой экономике в 2016 = 2,8%.
Развернутые комментарии излишни - в цифрах есть все выводы. Коротко - обе страны после разделения экономик показывают динамику хуже, чем мир в целом. При этом Украина показывает динамику просто на уровне погрешности - 26 потерянных впустую лет! Это 1 целое поколение!
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:07
Criticus Сам начал проверять цифры. Не просто это. По статьям в цензоре и риа новости соглашусь, что цифры не верные. Но и Ваши не совсем корректны. Смотря что брать за базу. Как по мне более авторитетный источник здесь:
А если заглянуть в не профессиональный, но для многих базовый источник, то и там цифры отличаются от Ваших:
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:11
Я не стану дискутировать на тему, какой из источников точнее - World Bank (данные которого и оригинальную ссылку в подтверждение я привел), или UNO. Так как это лишено смысла, не зная деталей методики.
Не используйте, пож-ста, определения "не совсем корректные цифры". Потому что мои - совсем корректные по использованному источнику. Взяты оттуда через "copy -> paste" - ошибки быть не может.
Вы можете сделать анализ того же качества на данных UN - предметно обсудим различия и подведем консенсус-итог.
PS: а Википедиа, как вы понимаете - вообще последний источник, который может использоваться. Редактируется он кем угодно на добровольных началах, и спросить за написанное не с кого...
Востаннє редагувалось Criticus в Нед 14 січ, 2018 00:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:30
Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності
Дуже дивно, в 1990 навіть ковбасу було складно купити, не кажучи вже про побутову техніку, меблі. А зараз на середню ЗП можна всього вдосталь накупити і навіть побутова техніка і меблі доступні кожному.
Так що ВВП УРСР був надутий.
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:45
О личном опыте в исследованиях можно почитать здесь:
У вас были проблемы с колбасой, но нет сейчас.
У меня не было проблем с колбасой и нет сейчас.
У кого-то не было проблем с колбасой, но есть сейчас.
Нужно опросить много людей, чтобы вывести "индекс колбасы" и по нему определить, улучшилась ли жизнь в среднем по стране.
Предлагаю этого не делать, и опираться на данные, которыми мы располагаем. Тем более, что использованный источник - авторитетный международный, а не данные службы статистики СССР...
Додано: Нед 14 січ, 2018 01:23
Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності
Дополню миниисследование Criticus. Приведу цифры по чистому ВВП. Источник ООН:
GDP/breakdown at current prices in US Dollars (all countries and regions)
Gross Domestic Product (GDP)(ВВП):
World
1990 22984657823145
2016 75648448731488
Рост в 3,29 раза.
China
1990 398623657413
2016 11218281029298
Рост в 28,14 раз
D.P.R. of Korea(Северная Корея)
1990 14702304147
2016 16788601831
Рост в 1,14раз
Russian Federation
1990 570992968223
2016 1246015056927
Рост в 2,18раз
United States
1990 5979600000000
2016 18624475000000
Рост в 3,11 раза.
Ukraine
1990 93632545261
2016 93270354852
Падение в 1,003раз.
На мой взгляд Украину разумно сравнивать не с Россией(которая пошла по нашему пути либеральной экономики и спионеривания всего и вся, а с Китаем и Северной Кореей, где сохранилась плановая командно-административная система.
Китай встроен в мировую экономику, Северная Корея воюет со всем миром.
1990- Украина 25 процентов экономики Китая.
2016- Украина 0,8 процентов экономики Китая.
Для Criticus, когда я писал про не совсем корректные цифры, я не имел ввиду Ваше их цитирование. Дело в том, что функционирование модели паритета покупательной способности возможно лишь в условиях свободного движения товаров и денег, поэтому методика подсчета у всех разная. Брать чистый ВВП тоже не правильно. Но общие тенденции ясно видны и по одному, и по другому расчету.
Востаннє редагувалось Altruist в Нед 14 січ, 2018 01:47, всього редагувалось 2 разів.
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