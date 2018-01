Частка України у світовій економіці за роки незалежності...

Додано: Нед 14 січ, 2018 01:23

Дополню миниисследование Criticus. Приведу цифры по чистому ВВП. Источник ООН:GDP/breakdown at current prices in US Dollars (all countries and regions)Gross Domestic Product (GDP)(ВВП):World1990 229846578231452016 75648448731488Рост в 3,29 раза.China1990 3986236574132016 11218281029298Рост в 28,14 разD.P.R. of Korea(Северная Корея)1990 147023041472016 16788601831Рост в 1,14разRussian Federation1990 5709929682232016 1246015056927Рост в 2,18разUnited States1990 59796000000002016 18624475000000Рост в 3,11 раза.Ukraine1990 936325452612016 93270354852Падение в 1,003раз.На мой взгляд Украину разумно сравнивать не с Россией(которая пошла по нашему пути либеральной экономики и спионеривания всего и вся, а с Китаем и Северной Кореей, где сохранилась плановая командно-административная система.Китай встроен в мировую экономику, Северная Корея воюет со всем миром.1990- Украина 25 процентов экономики Китая.2016- Украина 0,8 процентов экономики Китая.Для Criticus, когда я писал про не совсем корректные цифры, я не имел ввиду Ваше их цитирование. Дело в том, что функционирование модели паритета покупательной способности возможно лишь в условиях свободного движения товаров и денег, поэтому методика подсчета у всех разная. Брать чистый ВВП тоже не правильно. Но общие тенденции ясно видны и по одному, и по другому расчету.