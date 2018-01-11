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Частка України у світовій
економіці за роки незалежності...

Частка України у світовій економіці за роки незалежності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 01:46

Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності

  Criticus написав:У вас были проблемы с колбасой, но нет сейчас.
У меня не было проблем с колбасой и нет сейчас.
У кого-то не было проблем с колбасой, но есть сейчас.

Пишете маячню. ВВП УРСР був дутий, ось вам ВВП:
Зображення
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 01:49

Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності

  Criticus написав:ВВП УССР по ППС в 1990 = 350 млрд долларов.
ВВП Украины по ППС в 2016 = 353 млрд долларов.

Неграмотно порівнювати Україну 1990 року (з Кримом та територією донбасу) та Україну 2016 року без Криму та території ОРДІЛО.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:17

BIGor
1990- Украина 25 процентов экономики Китая.
2016- Украина 0,8 процентов экономики Китая.
Что здесь изменит Крым и Донбасс? При этом Китай-это по сути дальнейшее развитие экономической модели СССР с введенной частной собственностью(при сохранении контроля государства на всеми ключевыми отраслями и особенно банковской) и сохраненной плановой командно-административной системой. Развивается на порядок быстрее США. Я только оттуда. На мой взгляд большинство городов Европы по сравнению например с Шанхаем-глухая деревня. Мой товарищ, живущий в Шанхае платит своим инженерам зп больше четырех тысяч евро(в других городах зп меньше). При этом треть инженеров приехала из Германии. Три года назад платил около двух и почти все были местные, на экспатов, несмотря на потребность, денег не было. Теперь нанимает лучших и ищет по всему миру.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:23

  BIGor написав:
  Criticus написав:У вас были проблемы с колбасой, но нет сейчас.
У меня не было проблем с колбасой и нет сейчас.
У кого-то не было проблем с колбасой, но есть сейчас.

Пишете маячню. ВВП УРСР був дутий, ось вам ВВП:


Ну я вам поставлю сейчас другую картинку, и назову это "ВВП независимой Украины".

Зображення

Это будет такой же глупостью, как и ваш "аргумент".

Тут вам финансовый форум, а не экспертный комитет приподъездных любителей домино!
Не позорьтесь и не выставляйте себя истуканом!

Что касается Крыма и Донбассе - верно, разные базы сравнения. Ну так по населению тоже - в 1990-м году нас было 51,8 млн, сегодня - 42,6 млн.

Эти потери - и населения, и территорий - являются таким же результатом 26 лет украинской государственности, как и отсутствие динамики ВВП.

Можем вывести ВВП по ППС на душу, чтобы нивелировать эффект разных знаменателей:

Украина:
- 1990-й = 6,76 тыс долларов
- 2016-й = 8,29 тыс долларов.

Мир:
- 1990-й = 6,55 тыс долларов (население 4,4 млрд)
- 2016-й = 17,23 тыс долларов (население 7 млрд).

Россия:
- 1990-й = 8,04 тыс долларов (население 148 млн)
- 2016-й = 23,6 тыс долларов (население 144 млн).

Таким образом, ВВП на душу в УССР был выше, чем среднемировой на 3%, в Украине - ниже на 52% (!!!). В РСФСР был на 23% выше среднемирового и на 20% выше, чем в УССР, в России - на 34% выше среднемирового и на 108% (!!!) выше, чем в Украине.

PS: манипулировать со мной вам не удастся, как бы вы не старались
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:41

Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності

  Criticus написав:Ну я вам поставлю сейчас другую картинку, и назову это "ВВП независимой Украины".

Ну Ви і маніпулятор. Я Вам показав фотку з масовим явищем, а Ви одного бомжа приводите за масове явище. Гарний прийомчик, завдяки якому можна біле зробити чорним, у російських масмедіа так роблять. Але ж тут сидять люди, які трохи знають про пропаганду, і негарні прийоми маніпуляцій. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:44

  Altruist написав:Дополню миниисследование Criticus. Приведу цифры по чистому ВВП. Источник ООН: https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp
GDP/breakdown at current prices in US Dollars (all countries and regions)
Gross Domestic Product (GDP)(ВВП):

World
1990 22984657823145
2016 75648448731488
Рост в 3,29 раза.

China
1990 398623657413
2016 11218281029298
Рост в 28,14 раз

D.P.R. of Korea(Северная Корея)
1990 14702304147
2016 16788601831
Рост в 1,14раз

Russian Federation
1990 570992968223
2016 1246015056927
Рост в 2,18раз

United States
1990 5979600000000
2016 18624475000000
Рост в 3,11 раза.

Ukraine
1990 93632545261
2016 93270354852
Падение в 1,003раз.

На мой взгляд Украину разумно сравнивать не с Россией(которая пошла по нашему пути либеральной экономики и спионеривания всего и вся, а с Китаем и Северной Кореей, где сохранилась плановая командно-административная система.
Китай встроен в мировую экономику, Северная Корея воюет со всем миром.

1990- Украина 25 процентов экономики Китая.
2016- Украина 0,8 процентов экономики Китая.

Для Criticus, когда я писал про не совсем корректные цифры, я не имел ввиду Ваше их цитирование. Дело в том, что функционирование модели паритета покупательной способности возможно лишь в условиях свободного движения товаров и денег, поэтому методика подсчета у всех разная. Брать чистый ВВП тоже не правильно. Но общие тенденции ясно видны и по одному, и по другому расчету.


Спасибо и за ваш анализ! Расхождения по цифрам есть, по направлению динамики и выводам - нет.

Украину можно сравнить с Беларусью и Польшей.

С Беларусью - фактически, как таким же (даже бОльшим) экономическим саттелитом РСФСР.

С Польшей - как со страной, имеющей плюс-минус те же стартовые позиции в части геополитики.

Если делать это по использованным мной данным ВБ, то имеем, что Беларусь прирастила ВВП по ППС за 26 лет на 213% (на 27 п.п. больше, чем Россия и на 210 п.п. больше, чем Украина), Польша - на 351% (на 165 п.п. больше, чем Россия, на 138 п.п. больше, чем Беларусь и на 348 п.п. больше, чем Украина).

Увы, с кем бы мы не сравнивались, результат будет плачевным.
По данным Всемирного Банка, есть всего 2 страны в мире с результатом ниже Украины 2016/1990 (и одна из них - Грузия, откуда еще и учить нас сегодня ездить)...
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:48

Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності

  Criticus написав:Украина:
- 1990-й = 6,76 тыс долларов
- 2016-й = 8,29 тыс долларов.

Що можна було купити на ЗП в 1990? Тухлі овочі і пару палок дефіцитної ковбаси.
Що можна купити на ЗП зараз? Та всього багато, навіть побутову техніку.
Просто ці індекси в 1990 році були дуті, тому що ВПК забирав собі 70% ВВП.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:57

  BIGor написав:
  Criticus написав:Ну я вам поставлю сейчас другую картинку, и назову это "ВВП независимой Украины".

Ну Ви і маніпулятор. Я Вам показав фотку з масовим явищем, а Ви одного бомжа приводите за масове явище. Гарний прийомчик, завдяки якому можна біле зробити чорним, у російських масмедіа так роблять. Але ж тут сидять люди, які трохи знають про пропаганду, і негарні прийоми маніпуляцій. :D


У нас один бомж на всю страну милостыню просит? Манипулятор - вы, а не я!

На вашей картинке может быть очередь за водкой из-за сухого закона, а не за колбасой из-за ее дефицита! Может быть показана другая республика советского союза, а не УССР. Может быть показан другой год, а не обсуждаемый 1990-й. По-большому, это хрень какая-то неидентифицируемая, а не факт какого то явления.

Вот как раз именно такими инструментами и осуществляется пропаганда! Фото/видеоряд не пойми откуда, наложенный на любой "удобный" комментарий и вывод. Получите на выходе "правду"...

Заканчивайте уже! Еще раз прошу - не позорьтесь, и уважайте хоть немного читателей и их уровень образования!
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 03:05

Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності

  Criticus написав:У нас один бомж на всю страну милостыню просит?

Ви маніпулюете, і зразу нападаєте на опонента. Гарна маніпулятивна методика, але таке вже не проходить.
  Criticus написав:По-большому, это хрень какая-то неидентифицируемая, а не факт какого то явления.

Тобто ви стверждуєте, що в УСРС можна було на одну ЗП купити більше товарів, ніж зараз? А дефіциту не було? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 03:18

  BIGor написав: Ви маніпулюете, і зразу нападаєте на опонента. Гарна маніпулятивна методика, але таке вже не проходить. Тобто ви стверждуєте, що в УСРС можна було на одну ЗП купити більше товарів, ніж зараз? А дефіциту не було?

Ну что вы - я ничего не утверждал, а лишь дал выкладку цифр. Все субъективные домыслы в дискуссию принесли вы.

Тем более, речи о зарплате вообще не шло - эти цифры нигде и никто в сравнении не публиковал!

Для начала вам следует озвучить среднюю зарплату в УССР в 1990-м году и средние цены на продукты потребительской корзины, чтобы можно было что-то сравнить и сделать какие-то выводы.

Если же вы попутали ВВП на душу с зарплатой, приняв за одно и то же, то к цифрам вам рано переходить, и следует почитать теорию для начала.

Что касается дутых цифр по СССР - возможно, не исключаю. Как не исключаю, что и сегодня подрисовывают.

Вы только ответьте вот на какой вопрос - Россия и Беларусь показали гораздо более высокую динамику ВВП за тот же период (к 1990-му). Выходит, что эти страны действительно более успешны, поскольку база сравнения у них была такая же надутая (РСФСР и БССР были такими же республиками СССР, который надувал свой ВВП, если верить вам). Или вы будете утверждать, что ВВП УССР надувался больше, чем ВВП РСФСР и БССР? Если так, то вы не только меня изрядно посмешите, а пол-форума заставите усомниться в ваших интеллектульных способностях...
Criticus
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