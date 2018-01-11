Частка України у світовій економіці за роки незалежності...

Додано: Нед 14 січ, 2018 03:18

BIGor написав: Ви маніпулюете, і зразу нападаєте на опонента. Гарна маніпулятивна методика, але таке вже не проходить. Тобто ви стверждуєте, що в УСРС можна було на одну ЗП купити більше товарів, ніж зараз? А дефіциту не було? Ви маніпулюете, і зразу нападаєте на опонента. Гарна маніпулятивна методика, але таке вже не проходить. Тобто ви стверждуєте, що в УСРС можна було на одну ЗП купити більше товарів, ніж зараз? А дефіциту не було?

Ну что вы - я ничего не утверждал, а лишь дал выкладку цифр. Все субъективные домыслы в дискуссию принесли вы.Тем более, речи о зарплате вообще не шло - эти цифры нигде и никто в сравнении не публиковал!Для начала вам следует озвучить среднюю зарплату в УССР в 1990-м году и средние цены на продукты потребительской корзины, чтобы можно было что-то сравнить и сделать какие-то выводы.Если же вы попутали ВВП на душу с зарплатой, приняв за одно и то же, то к цифрам вам рано переходить, и следует почитать теорию для начала.Что касается дутых цифр по СССР - возможно, не исключаю. Как не исключаю, что и сегодня подрисовывают.Вы только ответьте вот на какой вопрос - Россия и Беларусь показали гораздо более высокую динамику ВВП за тот же период (к 1990-му). Выходит, что эти страны действительно более успешны, поскольку база сравнения у них была такая же надутая (РСФСР и БССР были такими же республиками СССР, который надувал свой ВВП, если верить вам). Или вы будете утверждать, что ВВП УССР надувался больше, чем ВВП РСФСР и БССР? Если так, то вы не только меня изрядно посмешите, а пол-форума заставите усомниться в ваших интеллектульных способностях...