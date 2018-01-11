Пишете маячню. ВВП УРСР був дутий, ось вам ВВП:
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Додано: Нед 14 січ, 2018 01:46
Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності
Додано: Нед 14 січ, 2018 01:49
Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності
Додано: Нед 14 січ, 2018 02:17
BIGor
1990- Украина 25 процентов экономики Китая.
2016- Украина 0,8 процентов экономики Китая.
Что здесь изменит Крым и Донбасс? При этом Китай-это по сути дальнейшее развитие экономической модели СССР с введенной частной собственностью(при сохранении контроля государства на всеми ключевыми отраслями и особенно банковской) и сохраненной плановой командно-административной системой. Развивается на порядок быстрее США. Я только оттуда. На мой взгляд большинство городов Европы по сравнению например с Шанхаем-глухая деревня. Мой товарищ, живущий в Шанхае платит своим инженерам зп больше четырех тысяч евро(в других городах зп меньше). При этом треть инженеров приехала из Германии. Три года назад платил около двух и почти все были местные, на экспатов, несмотря на потребность, денег не было. Теперь нанимает лучших и ищет по всему миру.
Додано: Нед 14 січ, 2018 02:23
Ну я вам поставлю сейчас другую картинку, и назову это "ВВП независимой Украины".
Это будет такой же глупостью, как и ваш "аргумент".
Тут вам финансовый форум, а не экспертный комитет приподъездных любителей домино!
Не позорьтесь и не выставляйте себя истуканом!
Что касается Крыма и Донбассе - верно, разные базы сравнения. Ну так по населению тоже - в 1990-м году нас было 51,8 млн, сегодня - 42,6 млн.
Эти потери - и населения, и территорий - являются таким же результатом 26 лет украинской государственности, как и отсутствие динамики ВВП.
Можем вывести ВВП по ППС на душу, чтобы нивелировать эффект разных знаменателей:
Украина:
- 1990-й = 6,76 тыс долларов
- 2016-й = 8,29 тыс долларов.
Мир:
- 1990-й = 6,55 тыс долларов (население 4,4 млрд)
- 2016-й = 17,23 тыс долларов (население 7 млрд).
Россия:
- 1990-й = 8,04 тыс долларов (население 148 млн)
- 2016-й = 23,6 тыс долларов (население 144 млн).
Таким образом, ВВП на душу в УССР был выше, чем среднемировой на 3%, в Украине - ниже на 52% (!!!). В РСФСР был на 23% выше среднемирового и на 20% выше, чем в УССР, в России - на 34% выше среднемирового и на 108% (!!!) выше, чем в Украине.
PS: манипулировать со мной вам не удастся, как бы вы не старались
Додано: Нед 14 січ, 2018 02:41
Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності
Ну Ви і маніпулятор. Я Вам показав фотку з масовим явищем, а Ви одного бомжа приводите за масове явище. Гарний прийомчик, завдяки якому можна біле зробити чорним, у російських масмедіа так роблять. Але ж тут сидять люди, які трохи знають про пропаганду, і негарні прийоми маніпуляцій.
Додано: Нед 14 січ, 2018 02:44
Спасибо и за ваш анализ! Расхождения по цифрам есть, по направлению динамики и выводам - нет.
Украину можно сравнить с Беларусью и Польшей.
С Беларусью - фактически, как таким же (даже бОльшим) экономическим саттелитом РСФСР.
С Польшей - как со страной, имеющей плюс-минус те же стартовые позиции в части геополитики.
Если делать это по использованным мной данным ВБ, то имеем, что Беларусь прирастила ВВП по ППС за 26 лет на 213% (на 27 п.п. больше, чем Россия и на 210 п.п. больше, чем Украина), Польша - на 351% (на 165 п.п. больше, чем Россия, на 138 п.п. больше, чем Беларусь и на 348 п.п. больше, чем Украина).
Увы, с кем бы мы не сравнивались, результат будет плачевным.
По данным Всемирного Банка, есть всего 2 страны в мире с результатом ниже Украины 2016/1990 (и одна из них - Грузия, откуда еще и учить нас сегодня ездить)...
Додано: Нед 14 січ, 2018 02:48
Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності
Що можна було купити на ЗП в 1990? Тухлі овочі і пару палок дефіцитної ковбаси.
Що можна купити на ЗП зараз? Та всього багато, навіть побутову техніку.
Просто ці індекси в 1990 році були дуті, тому що ВПК забирав собі 70% ВВП.
Додано: Нед 14 січ, 2018 02:57
У нас один бомж на всю страну милостыню просит? Манипулятор - вы, а не я!
На вашей картинке может быть очередь за водкой из-за сухого закона, а не за колбасой из-за ее дефицита! Может быть показана другая республика советского союза, а не УССР. Может быть показан другой год, а не обсуждаемый 1990-й. По-большому, это хрень какая-то неидентифицируемая, а не факт какого то явления.
Вот как раз именно такими инструментами и осуществляется пропаганда! Фото/видеоряд не пойми откуда, наложенный на любой "удобный" комментарий и вывод. Получите на выходе "правду"...
Заканчивайте уже! Еще раз прошу - не позорьтесь, и уважайте хоть немного читателей и их уровень образования!
Додано: Нед 14 січ, 2018 03:05
Re: Частка України у світовій економіці за роки незалежності
Ви маніпулюете, і зразу нападаєте на опонента. Гарна маніпулятивна методика, але таке вже не проходить.
Тобто ви стверждуєте, що в УСРС можна було на одну ЗП купити більше товарів, ніж зараз? А дефіциту не було?
Додано: Нед 14 січ, 2018 03:18
Ну что вы - я ничего не утверждал, а лишь дал выкладку цифр. Все субъективные домыслы в дискуссию принесли вы.
Тем более, речи о зарплате вообще не шло - эти цифры нигде и никто в сравнении не публиковал!
Для начала вам следует озвучить среднюю зарплату в УССР в 1990-м году и средние цены на продукты потребительской корзины, чтобы можно было что-то сравнить и сделать какие-то выводы.
Если же вы попутали ВВП на душу с зарплатой, приняв за одно и то же, то к цифрам вам рано переходить, и следует почитать теорию для начала.
Что касается дутых цифр по СССР - возможно, не исключаю. Как не исключаю, что и сегодня подрисовывают.
Вы только ответьте вот на какой вопрос - Россия и Беларусь показали гораздо более высокую динамику ВВП за тот же период (к 1990-му). Выходит, что эти страны действительно более успешны, поскольку база сравнения у них была такая же надутая (РСФСР и БССР были такими же республиками СССР, который надувал свой ВВП, если верить вам). Или вы будете утверждать, что ВВП УССР надувался больше, чем ВВП РСФСР и БССР? Если так, то вы не только меня изрядно посмешите, а пол-форума заставите усомниться в ваших интеллектульных способностях...
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