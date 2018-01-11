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Частка України у світовій економіці за роки незалежності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 січ, 2018 13:46
Kirjan написав: Faceless написав:
Это очередь к банкомату, а не за продуктами, что мимо?
Продукты тогда спокойно покупались на базаре. А что можно купить без денег?
В советское время даже на базаре ассортимент продуктов и выбор был невелик, да и цены там кусались. Говорить о значении УССР в мировой экономике это пустое,так как экономика СССР не была полноценно интегрирована в мировой рынок.
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Додано: Нед 14 січ, 2018 14:05
slavek написав:
Ну так напишите что нынешняя Украина производит кроме сельхозпродукции
BIGor написав:
Никому неизвестная украинская компания закупила 100-й станок Haas. Зрада?
Это что, достижение украинского станкостроения?
Вы бы еще количество завозимых в Украину авто и айфонов привели
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Додано: Нед 14 січ, 2018 14:10
slavek написав:
Это что, достижение украинского станкостроения?
Вони ними зерно молотять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 14 січ, 2018 15:05
slavek написав: SMOKE написав:
Вы сами в это верите?!Реально?! Вам зарплату платят или свой бизнес вы организовываете за счет добычи янтаря или вырубки лесов?! Может еще рептилоидов и массонов сюда вписать.
Ну так напишите что нынешняя Украина производит кроме сельхозпродукции
От носков до военной техники много чего производит. Вы в чулане живете ? Или хочется максимально облить помоями свою страну где надо и не надо? Да, есть к чему стремиться Украине. Но я был в разных странах, чтобы уверенно сказать - в нашей стране все достаточно неплохо и перспективы улучшения жизни тоже есть.
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Додано: Нед 14 січ, 2018 15:07
freeze написав: SMOKE написав:
Интереснее другое. Как при таком падении ВВП все люди в Украине сейчас живут в десятки раз лучше во всех аспектах, чем в 1992 году?!
Мы тут пытаемся сравнивать разные параметры и даже некоторые несравнимые вещи.
Экваториальная Гвинея имеет очень большой ВВП, самый большой в Африке, за счет эксплуатации полезных ископаемых, а плодами ВВП пользуется в основном их президент и его команда. И уровень жизни в Экв.Гвинее при огромном ВВП для большинства населения мягко говоря не очень.
Так и раньше в начальной постсовковой Украине ВВП был распределен не в сторону товаров народного потребления, а в сторону выпуска тракторов, большого объема электроэнергии, строилось еще метро и тд., а с колбасой были проблемы.
Ну, и кроме того невозможно сравнивать время. Тогда не было мобильных телефонов, компьютеров, интернета. Но в прочем и тогда, и сейчас пенсионер не может слетать на пару недель в Турцию. Раньше человек мог полежать в ванне с проточной горячей водой полчасика, а сейчас он этот подвиг никак не повторит, вылив половину месячной зарплаты за полчаса.
Смотря что и с чем сравнивать.
Я думаю все цифры обсуждаемые ВВП абсолютно верные как цифры, просто сейчас наполнение ВВП другое, сдвинулось в сторону личного потребления. Отсутствуют глобальные проекты, меньше внимания обороноспособности, позакрывалось большое количество оборонных предприятий, окончился гигант Южмаш и тд . Как результат стали жить в плане личного потребления лучше, но Крым про...
А то что отстали от китайцев или белорусов, так тут и спорить не о чем. Отстали.
В большинстве соглашусь с вами, тоже так думаю. А что с Южмаш, кстати- не слыхал ничего про них? Погуглил- работают, никто не закрылся вроде, даже сайт живой и обновленный
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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