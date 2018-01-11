Частка України у світовій економіці за роки незалежності...

freeze написав:

SMOKE написав: Интереснее другое. Как при таком падении ВВП все люди в Украине сейчас живут в десятки раз лучше во всех аспектах, чем в 1992 году?! Интереснее другое. Как при таком падении ВВП все люди в Украине сейчас живут в десятки раз лучше во всех аспектах, чем в 1992 году?!

Мы тут пытаемся сравнивать разные параметры и даже некоторые несравнимые вещи.Экваториальная Гвинея имеет очень большой ВВП, самый большой в Африке, за счет эксплуатации полезных ископаемых, а плодами ВВП пользуется в основном их президент и его команда. И уровень жизни в Экв.Гвинее при огромном ВВП для большинства населения мягко говоря не очень.Так и раньше в начальной постсовковой Украине ВВП был распределен не в сторону товаров народного потребления, а в сторону выпуска тракторов, большого объема электроэнергии, строилось еще метро и тд., а с колбасой были проблемы.Ну, и кроме того невозможно сравнивать время. Тогда не было мобильных телефонов, компьютеров, интернета. Но в прочем и тогда, и сейчас пенсионер не может слетать на пару недель в Турцию. Раньше человек мог полежать в ванне с проточной горячей водой полчасика, а сейчас он этот подвиг никак не повторит, вылив половину месячной зарплаты за полчаса.Смотря что и с чем сравнивать.Я думаю все цифры обсуждаемые ВВП абсолютно верные как цифры, просто сейчас наполнение ВВП другое, сдвинулось в сторону личного потребления. Отсутствуют глобальные проекты, меньше внимания обороноспособности, позакрывалось большое количество оборонных предприятий, окончился гигант Южмаш и тд . Как результат стали жить в плане личного потребления лучше, но Крым про...А то что отстали от китайцев или белорусов, так тут и спорить не о чем. Отстали.