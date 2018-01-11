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Частка України у світовій економіці за роки незалежності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 січ, 2018 19:42
Altruist написав:
что оон и всемирный банк рисуют курс и ввп, можете разбить их методику в пух и прах
Они опираются на данные, которые подают службы статистики стран. И курс того времени тоже брали само собой официальный. Других данных просто нет. ООН и ВБ могут вводить какие-то отдельные коррективы, поправки и пр., но если на входе мусор, на выходе все равно будет мусор, GIGO так сказать. И ООН и ВБ тут ничего не могут поделать
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Faceless
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Додано: Нед 14 січ, 2018 20:25
Faceless Тогда что брать за базу? Если мы отметаем ВВП И ВВП по ППС, то нам остается только реальный сектор. Но если посчитать по производству единиц продукции, то разница будет далеко не в 4,14 раза.
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Altruist
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Додано: Нед 14 січ, 2018 20:42
Faceless написав: Altruist написав:
что оон и всемирный банк рисуют курс и ввп, можете разбить их методику в пух и прах
Они опираются на данные, которые подают службы статистики стран. И курс того времени тоже брали само собой официальный. Других данных просто нет. ООН и ВБ могут вводить какие-то отдельные коррективы, поправки и пр., но если на входе мусор, на выходе все равно будет мусор, GIGO так сказать. И ООН и ВБ тут ничего не могут поделать
Не понимаю,чем вам официальный курс советского рубля к доллару не нравится? 1 кВт эл. энергии в СССР стоил 4 коп. или около 3 центов. Билет на Ту-134 Киев -Ленинград стоил 30 руб.( для студентов 15 руб.) или 21 долл.(10 долл. для студентов). Поужинать вдвоем в ресторане Динамо на Хрещатике с шампанским и черной икрой стоило 30 рублей(21 долл). Проезд на Волгетакси расстояния 20 км. - стоил 4 руб.20 коп. (2.5 долл).Мороженое эскимо ,которое сейчас не в силах производить современный бизнес ,стоило 22 коп. (15 центов), а было мороженое и по 19,15,13 ,7 копеек. Я за двухкомнатную 50 м кв. платил от 11-12 рублей(8 доол.) и горячая вода была круглосуточно, а отопление вкл. 15 октября и выкл. 15 апреля. Может быть официальный курс рубля был занижен?
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ceba
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Додано: Нед 14 січ, 2018 20:51
ceba написав:
Может быть официальный курс рубля был занижен?
Курс формується попитом-пропозицієй. Поки тримали залізний занавес, попит був регульовано низкій, і то, на чорному ринку за долар давали мінімум 3-5 рублів, як впав, то курс підскочив до 30.
З'їздіть на Кубу і згадайте ніщебродський соціалізм із зарплатами в 10-30 доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Нед 14 січ, 2018 21:15
lapay написав:
З'їздіть на Кубу і згадайте ніщебродський соціалізм із зарплатами в 10-30 доларів.
Зачем так далеко ездить?
Поинтересуйтесь сколько в долларах нынешняя украинская пенсия большинства и что на нее можно купить
back in USSR
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slavek
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Додано: Нед 14 січ, 2018 21:47
ceba написав:
В СССР были свои заморочки,но зачем брать во главу угла именно заморочки ,а остальное шкодливой рукой мазать черной краской.
Тема про що? Як весь світ міряє економікі різних країн? В деревяних? Хочеш жити в Совку сьогодні - їдь на Кубу, а ще краще в КНДР. Згадаєш черги, товари зі знаком якості, широкий вибір розваг і послуг і таке інше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Нед 14 січ, 2018 22:18
lapay написав: ceba написав:
В СССР были свои заморочки,но зачем брать во главу угла именно заморочки ,а остальное шкодливой рукой мазать черной краской.
Тема про що? Як весь світ міряє економікі різних країн? В деревяних? Хочеш жити в Совку сьогодні - їдь на Кубу, а ще краще в КНДР. Згадаєш черги, товари зі знаком якості, широкий вибір розваг і послуг і таке інше.
Лучше скажи куда подевался мой комментарий. Его удалили? Почему ты мне указываешь куда мне ехать? Что мне делать я хорошо знаю без таких как ты.
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ceba
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Додано: Нед 14 січ, 2018 22:26
ceba написав:
Почему ты мне указываешь куда мне ехать? Что мне делать я хорошо знаю без таких как ты
І не забудь улюблені радянські/руські рублі взяти з собою, раз такий совкопатріот. Навіщо долари в соцкраїнах?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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