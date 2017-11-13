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Credit Suisse: «97% біткойнів
належать 4% користувачів»

Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:16

Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»

Пропонуємо до обговорення:
Швейцарський банк Credit Suisse опублікував дослідження ринку криптовалют.

Дивися повний текст Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:16

Мне почему-то кажется, что даже эти 4 процента кошельков принадлежат менее чем четырем процентам пользователей
max_us_ua
 
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