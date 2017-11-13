Швейцарський банк Credit Suisse опублікував дослідження ринку криптовалют.
Дивися повний текст Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів».
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:16
Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»
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Дивися повний текст Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів».
Додано: Суб 13 січ, 2018 23:16
Мне почему-то кажется, что даже эти 4 процента кошельков принадлежат менее чем четырем процентам пользователей
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