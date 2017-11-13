Швейцарський банк Credit Suisse опублікував дослідження ринку криптовалют.
Дивися повний текст Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів».
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:16
Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів».
Додано: Суб 13 січ, 2018 23:16
Мне почему-то кажется, что даже эти 4 процента кошельков принадлежат менее чем четырем процентам пользователей
Додано: Нед 14 січ, 2018 10:58
Re: Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»
Правильно. Цифрове золото. Також не дуже зручне для розрахунків, але вигідно для довгострокових інвестицій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 14 січ, 2018 12:27
Все так и есть. Владельцы кошельков не идентифицируются и немногие будут держать на одном кошельке суммы в сотни лямов. Следовательно, сотни и тысячи кошельков с более мелкими суммами могут принадлежать одному человеку. Опять же, все относительно: для кого-то десять лямов - серьезные деньги и он их раздробит на 100 кошельков, а для кого-то это стандартный месячный доход...
Додано: Нед 14 січ, 2018 12:48
Вот это сенсация, не может быть. А то, что 1% самых богатых жителей Земли владеет половиной богатств мира - это нормально? Если взять 4% самых богатых людей, то наверное, они тоже 97% владеют. Биткоин ничем не отличается от обычной экономики:)
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Додано: Нед 14 січ, 2018 13:11
Re: Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»
Вся разница лишь в том, что первые 4% и вторые - в подавляющем большинстве разные люди
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Додано: Нед 14 січ, 2018 14:34
Какое выдающееся исследование. Жаль, что больше ничего они не выяснили. Потому что нет технической возможности установить как количество кошельков, так и количество пользователей. Да и кого считать пользователем? Того, кто отправляет и принимает платежи каждый день? Того, кто просто заначил сколько-то монет? Того, кто приторговывает на бирже? Или того, у кого в кошельке лишь пыль от кранов?
Додано: Нед 14 січ, 2018 14:48
Re: Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»
Рользователей нельзя, а кошельков - вполне, база открыта, в каждой транзакции адреса есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 14 січ, 2018 15:05
Додано: Нед 14 січ, 2018 15:08
Кошелек может иметь разные адреса, но эту цепочку тоже можно по идее вычислить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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