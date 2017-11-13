RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Credit Suisse: «97% біткойнів
належать 4% користувачів»

Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:16

Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»

Пропонуємо до обговорення:
Швейцарський банк Credit Suisse опублікував дослідження ринку криптовалют.

Дивися повний текст Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79279
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:16

Мне почему-то кажется, что даже эти 4 процента кошельков принадлежат менее чем четырем процентам пользователей
max_us_ua
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 17.11.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 10:58

Re: Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»

Подібна концентрація багатства відображає ситуацію в світовій економіці в цілому. Так, згідно з листопадовим звітом Credit Suisse, 1% населення Землі володіє приблизно половиною світового багатства. На думку аналітиків банку, це вказує на використання біткойна виключно як інструменту для заощаджень, подібного до золота.

«Значні обсяги біткойна, мабуть, зберігаються як дорогоцінні активи, тим самим серйозно обмежуючи обіг і доступність криптовалют», – йдеться в дослідженні банку.

Правильно. Цифрове золото. Також не дуже зручне для розрахунків, але вигідно для довгострокових інвестицій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4600
З нами з: 01.08.15
Подякував: 641 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:27

  max_us_ua написав:Мне почему-то кажется, что даже эти 4 процента кошельков принадлежат менее чем четырем процентам пользователей

Все так и есть. Владельцы кошельков не идентифицируются и немногие будут держать на одном кошельке суммы в сотни лямов. Следовательно, сотни и тысячи кошельков с более мелкими суммами могут принадлежать одному человеку. Опять же, все относительно: для кого-то десять лямов - серьезные деньги и он их раздробит на 100 кошельков, а для кого-то это стандартный месячный доход...
Watcher
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 31.05.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:48

Вот это сенсация, не может быть. А то, что 1% самых богатых жителей Земли владеет половиной богатств мира - это нормально? Если взять 4% самых богатых людей, то наверное, они тоже 97% владеют. Биткоин ничем не отличается от обычной экономики:)
Сообщество криптотрейдеров в Telegram. Бесплатные сигналы, советы, аналитика. Свежие новости из мира криптовалют - https://t.me/rucryptotraders
horoshiy
 
Повідомлень: 126
З нами з: 29.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:11

Re: Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»

horoshiy написав:Вот это сенсация, не может быть. А то, что 1% самых богатых жителей Земли владеет половиной богатств мира - это нормально? Если взять 4% самых богатых людей, то наверное, они тоже 97% владеют. Биткоин ничем не отличается от обычной экономики:)
Вся разница лишь в том, что первые 4% и вторые - в подавляющем большинстве разные люди
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19208
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4295 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:34

Какое выдающееся исследование. Жаль, что больше ничего они не выяснили. Потому что нет технической возможности установить как количество кошельков, так и количество пользователей. Да и кого считать пользователем? Того, кто отправляет и принимает платежи каждый день? Того, кто просто заначил сколько-то монет? Того, кто приторговывает на бирже? Или того, у кого в кошельке лишь пыль от кранов?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:48

Re: Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»

  phantom_systems написав:Потому что нет технической возможности установить как количество кошельков, так и количество пользователей.

Рользователей нельзя, а кошельков - вполне, база открыта, в каждой транзакции адреса есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19208
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4295 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:05

  Faceless написав:
  phantom_systems написав:Потому что нет технической возможности установить как количество кошельков, так и количество пользователей.

Рользователей нельзя, а кошельков - вполне, база открыта, в каждой транзакции адреса есть


Отдельно взятый адрес не является отдельно взятым кошельком.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:08

  phantom_systems написав:
  Faceless написав:
  phantom_systems написав:Потому что нет технической возможности установить как количество кошельков, так и количество пользователей.

Рользователей нельзя, а кошельков - вполне, база открыта, в каждой транзакции адреса есть


Отдельно взятый адрес не является отдельно взятым кошельком.

Кошелек может иметь разные адреса, но эту цепочку тоже можно по идее вычислить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19208
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4295 раз.
 
Профіль
2
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китай збирається вигнати майнерів біткойнів
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:03
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 09:03
serg_vronsky
Чоловік через публічний Wi-Fi втратив біткойнів на 117...
R2 » Пон 27 лис, 2017 09:59
2 223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лис, 2017 11:53
lenta19
До 2022 року майнінг біткойнів стане нерентабельним
R2 » Пон 13 лис, 2017 23:30
1 185
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лис, 2017 23:30
nitra
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.