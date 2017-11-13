Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»

Додано: Нед 14 січ, 2018 12:48

Вот это сенсация, не может быть. А то, что 1% самых богатых жителей Земли владеет половиной богатств мира - это нормально? Если взять 4% самых богатых людей, то наверное, они тоже 97% владеют. Биткоин ничем не отличается от обычной экономики:)

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