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Credit Suisse: «97% біткойнів
належать 4% користувачів»

Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:01

Все не так просто - на одном лишь кошельке Битфинекса хранится 150 000 биткинов - это монеты тысяч пользователей их туда заведших. Точно так же и на других биржах.
То есть реально пропорция не такая вопиющая.
asti
 
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