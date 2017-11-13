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Credit Suisse: «97% біткойнів належать 4% користувачів»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:01
Все не так просто - на одном лишь кошельке Битфинекса хранится 150 000 биткинов - это монеты тысяч пользователей их туда заведших. Точно так же и на других биржах.
То есть реально пропорция не такая вопиющая.
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asti
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Пон 13 лис, 2017 23:30
nitra
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