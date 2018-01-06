RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ford представив лінійку
електроскутерів (відео)

Ford представив лінійку електроскутерів (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:19

Ford представив лінійку електроскутерів (відео)

Пропонуємо до обговорення:
На CES 2018 компанія показала нові моделі електротранспорту, але несподівано ними виявилися не електромобілі

Дивися повний текст Ford представив лінійку електроскутерів (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79273
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:19

На рынке таких устройств будут доминировать китайские изделия, от американцев ожидают прорывных решений, а не таких. Форд сдулся, что ли, если скутерами завлекает клиентов для покупки Фокуса? Быть не может
max_us_ua
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 17.11.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мер Києва представив нові трамваї PESA
R2 » Суб 13 січ, 2018 08:29
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2018 08:29
noyesnoyes
Xiaomi показала робота-валізу (відео)
R2 » Чет 11 січ, 2018 11:07
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 11:07
korm
Ford розкритикував електромобілі 1, 2, 3
R2 » Суб 06 січ, 2018 09:20
21 1453
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2018 23:45
civ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1603)
14.01.2018 00:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.