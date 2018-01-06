На CES 2018 компанія показала нові моделі електротранспорту, але несподівано ними виявилися не електромобілі
Дивися повний текст Ford представив лінійку електроскутерів (відео).
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:19
Ford представив лінійку електроскутерів (відео)
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Дивися повний текст Ford представив лінійку електроскутерів (відео).
Додано: Суб 13 січ, 2018 23:19
На рынке таких устройств будут доминировать китайские изделия, от американцев ожидают прорывных решений, а не таких. Форд сдулся, что ли, если скутерами завлекает клиентов для покупки Фокуса? Быть не может
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