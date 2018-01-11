З 1 січня 2018 року в Україні поза законом опинилася продаж бензину і дизпалива стандарту Євро-4.
Дивися повний текст Як позначиться на українцях заборона палива стандарту Євро-4.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 січ, 2018 09:46
Як позначиться на українцях заборона палива стандарту Євро-4
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як позначиться на українцях заборона палива стандарту Євро-4.
Додано: Нед 14 січ, 2018 09:46
Ни как не отразится.У нас цена и качество не связаны.Качество вообще никогда не контролировалось,ни при какой власти,а ценообразование полностью отдано на откуп самих торговцев гсм.Потому,что торговля топливом еще с советских времен является одним из доходных кормушек для власти.
Додано: Нед 14 січ, 2018 10:13
Всё IMHO
Додано: Нед 14 січ, 2018 11:11
Додано: Нед 14 січ, 2018 18:55
Если смотреть на цену бензина на наших заправках - у нас продают бензин Евро-9, а как зальешь в бак, так Евро-0
Додано: Нед 14 січ, 2018 19:26
При таких ценах на топливо скоро начнут дорожать велосипеды и самокаты.
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:46
реклама
|