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Як позначиться на українцях
заборона палива стандарту Євро-4

Як позначиться на українцях заборона палива стандарту Євро-4
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 09:46

Як позначиться на українцях заборона палива стандарту Євро-4

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2018 року в Україні поза законом опинилася продаж бензину і дизпалива стандарту Євро-4.

Дивися повний текст Як позначиться на українцях заборона палива стандарту Євро-4.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 09:46

Ни как не отразится.У нас цена и качество не связаны.Качество вообще никогда не контролировалось,ни при какой власти,а ценообразование полностью отдано на откуп самих торговцев гсм.Потому,что торговля топливом еще с советских времен является одним из доходных кормушек для власти.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 10:13

  sena_2008atp написав:Ни как не отразится

Почему же? Отличный повод поднять цены
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 11:11

  Вкладчик1234 написав: Почему же? Отличный повод поднять цены

Согласен.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:48

Никак не отразится. Топливо стандарта Евро-0 никто не отменял :)
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:55

Если смотреть на цену бензина на наших заправках - у нас продают бензин Евро-9, а как зальешь в бак, так Евро-0
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 19:26

При таких ценах на топливо скоро начнут дорожать велосипеды и самокаты.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 10:01

на брсм заправках в чеку можна побачити євро4
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:46

  vitaliygoodlife написав:на брсм заправках в чеку можна побачити євро4

это 92-й?
follet
 
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