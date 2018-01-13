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Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші напрямки рейсів за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 14 січ, 2018 11:41
Пропонуємо до обговорення:
Серед найпопулярніших міжнародних напрямків - Мінськ і Дубай, передає прес-центр аеропорту.
Дивися повний текст Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші напрямки рейсів за рік
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Додано: Нед 14 січ, 2018 11:41
Конечно Минск! Как же еще от кацапов лететь?
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djexon1993
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Додано: Нед 14 січ, 2018 12:24
А по львовскому аэропорту Минск тоже на первом месте?
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astatempo
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