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Аеропорт "Київ" назвав
найпопулярніші напрямки рейсів за рік

Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші напрямки рейсів за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 11:41

Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші напрямки рейсів за рік

Пропонуємо до обговорення:
Серед найпопулярніших міжнародних напрямків - Мінськ і Дубай, передає прес-центр аеропорту.

Дивися повний текст Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші напрямки рейсів за рік.
R2
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Конечно Минск! Как же еще от кацапов лететь?
djexon1993
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А по львовскому аэропорту Минск тоже на первом месте?
astatempo
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