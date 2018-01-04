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Найпопулярніші автомобілі
світу за підсумками 2017 року

Найпопулярніші автомобілі світу за підсумками 2017 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:05

Найпопулярніші автомобілі світу за підсумками 2017 року

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярніші авто 2017 року - десятка найкращих.

Дивися повний текст Найпопулярніші автомобілі світу за підсумками 2017 року.
R2
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