Багатьом автолюбителям стане у нагоді антирейтинг, який склало американське видання Consumer Reports.
Дивися повний текст 7 автомобілів, які розчарували своїх власників.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 14 січ, 2018 12:51
7 автомобілів, які розчарували своїх власників
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Дивися повний текст 7 автомобілів, які розчарували своїх власників.
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