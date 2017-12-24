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7 автомобілів, які
розчарували своїх власників

7 автомобілів, які розчарували своїх власників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:51

7 автомобілів, які розчарували своїх власників

Пропонуємо до обговорення:
Багатьом автолюбителям стане у нагоді антирейтинг, який склало американське видання Consumer Reports.

Дивися повний текст 7 автомобілів, які розчарували своїх власників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:51

И это они еще владельцев авто украинского автопрома не опрашивали :)
maniachello
 
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