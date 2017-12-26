Таку точку зору він висловив в інтерв'ю каналу CNBC.
Дивися повний текст Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко може подвоїтися в ціні» в 2018 році.
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Додано: Нед 14 січ, 2018 15:52
Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко...
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Дивися повний текст Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко може подвоїтися в ціні» в 2018 році.
Додано: Нед 14 січ, 2018 15:52
Нуу вот есть справедливость на свете..?? В прошлом году в 15 раз цена стрельнула а в этом и в два раза под большым вопросом.
Додано: Нед 14 січ, 2018 18:22
Главное чтобы биткоин был на слуху. Пока о нем говорят он будет жить... Пропадёт интерес о нём никто и не вспомнит...
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