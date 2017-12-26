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Стратег з Волл-стріт Том Лі
вважає, що біткойн «легко...

Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:52

Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко...

Пропонуємо до обговорення:
Таку точку зору він висловив в інтерв'ю каналу CNBC.

Дивися повний текст Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко може подвоїтися в ціні» в 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:52

Нуу вот есть справедливость на свете..?? В прошлом году в 15 раз цена стрельнула а в этом и в два раза под большым вопросом.
colovort
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:21

это значит что пацаны сидят по уши в битке и ищут кому бы скинуть :)
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:22

Главное чтобы биткоин был на слуху. Пока о нем говорят он будет жить... Пропадёт интерес о нём никто и не вспомнит...
vicmen
 
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