Наші справжні хазяї - Рептілоїди. Але про це нікому, а то прийдуть люди в чорному...
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Додано: Пон 15 січ, 2018 11:23
Re: Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко...
Наші справжні хазяї - Рептілоїди. Але про це нікому, а то прийдуть люди в чорному...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:36
тут есть один "правдоруб", который постоянно и уверенно предрекает падение биткоина еще года так с 2013. "вот-вот и упадет". "я специально пишу, чтобы предостеречь наивных и доверчивых от потери денег". причем ни один взлет цены к следующим вершина не омрачает его уверенности ))
Представляю себе "наивного", который хотел вкинуть долларов 500, но почитал и передумал (тогда был приличный период когда за эту сумму можно было купить где-то 3 битка).
Сейчас наверное поминает "правдоруба" незлым тихим словом, мог бы уже с той суммы прикупить квартирку в бюджетном варианте
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:23
Классный способ проверить сколько спецов по инвестициям осталось в стране. Простой вопрос. 96 процентов актива на четырех кошельках. Какой резерв в финансах нужно иметь для разгона оставшихся 4 процентов базовой единицы на 100 000 процентов при начальной стоимости биткоина 10 долларов? А если владелец пирамиды сольет в рынок еще пару процентов? И последнее, если на рынок попадет 100 процентов?
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:48
Такой рост битка - это как выпадение зеро в рулетке.
Примените эту аналогию к Вашим словам и Вы поймете на сколько глупо они звучат. Но да, на зеро некоторые ставят и выигрывают... раз в жизни... единицы... из сотен тысяч посетителей.
Додано: Пон 15 січ, 2018 17:08
Меня всегда веселили люди, которые пишут, вот если бы вложились тогда, то... На МММ тоже многие из тех, которые не в теме, миллионы баксов подняли, на доткомах миллиарды. Но... единицы, абсолютное большинство потеряло все. Проблема не вложиться, проблема вовремя соскочить. И это можно сделать только в том случае, если понимаешь, что перед тобой пирамида. Я раньше думал, что биткоин классическая шиза типа доткомов. Но после того, как всплыла инфа, что Free-float четыре процента, стало ясно, что мы имеем дело с пирамидой. Для того, чтобы понять, когда спрыгнуть, нужно ответить на вопрос, который я разместил чуть выше. Тогда станет понятно кто играет, и на сколько им хватит резервов. Игра в долгую, или практически завершена. И заодно посмотреть сколько реальных спецов сидит на форуме.
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